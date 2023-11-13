Малый и средний бизнес получил на 57% больше поддержки в 2023 году

Важно учесть, что благодаря многоуровневой гарантийной системе и льготным программам достигается существенное упрощение задач по кредитованию сектора, в том числе в сфере банковских продуктов. Позитивная динамика является свидетельством востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки по линии НГС за три квартала 2023 года вырос на 57% по сравнению с результатами января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год зафиксировано увеличение общего объема финансовой поддержки по линии НГС на 90%, а в 2022 году помощь получили на 440% предприятий больше, чем в 2019 году.