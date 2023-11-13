Малый и средний бизнес получил на 57% больше поддержки в 2023 году

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«Доступное финансирование — основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки», — убежден министр экономического развития РФ Максим Решетников. Поэтому, подытожил он, Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями помогает предприятиям привлекать банковское финансирование, задействуя гарантии и поручительства в обстоятельствах отсутствия или недостаточной суммы собственного залога, пишут РИА Новости.
Важно учесть, что благодаря многоуровневой гарантийной системе и льготным программам достигается существенное упрощение задач по кредитованию сектора, в том числе в сфере банковских продуктов. Позитивная динамика является свидетельством востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки по линии НГС за три квартала 2023 года вырос на 57% по сравнению с результатами января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год зафиксировано увеличение общего объема финансовой поддержки по линии НГС на 90%, а в 2022 году помощь получили на 440% предприятий больше, чем в 2019 году.
По показателям прироста объема финансовой поддержки за три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года лидируют Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 миллиарда рублей), Чеченская Республика (197%, до 3,6 миллиарда), Республика Карелия (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданская область (171%, до 0,8 миллиарда) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 миллиарда рублей). В первой десятке по данному показателю регионов оказались также Свердловская, Псковская, Астраханская области, Республики Тыва и Северная Осетия — Алания.
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога», — считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что, если говорить об отраслях, в январе — сентябре текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки по линии НГС, которая использовалась для нужд малого и среднего бизнеса, зарегистрирован в сфере гостиничного сервиса и общественного питания (в 2,6 раза), в секторе транспортировки и хранения (в 2,3 раза). В сфере информации и связи наблюдался двукратный рост за три квартала.
По абсолютным показателям размеров финансовой поддержки МСП за три квартала 2023 года рейтинг возглавила сфера торговли (234,2 миллиарда рублей), за ней следуют обрабатывающие производства (199,6 миллиарда). Замыкают рейтинг лидеров отрасли транспортировки и хранения, а также сельского хозяйства (соответственно, 69,4 и 38,3 миллиарда рублей).
Стоит напомнить: в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они создают для бизнеса условия, в которых возможно привлечение банковского финансирования с опорой на гарантии и поручительства при отсутствии собственного залога или при недостаточности его объема. Эта мера поддержки стала доступной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.