Треть звонков в Ростовской области совершается через мобильный интернет

Как поясняют в МТС, технология VoLTE позволяет звонить через интернет на любые номера, в том числе — городские, вне зависимости наличия мессенджеров у вызываемого абонента. Жители региона могут совершать и принимать голосовые вызовы с максимально чистым звуком через мобильный 4G-интернет, при этом одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию.