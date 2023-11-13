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Published Сегодня, 08:38

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Треть звонков в Ростовской области совершается через мобильный интернет

Треть звонков в Ростовской области совершается через мобильный интернет

13 ноября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Многократный рост использования абонентами Ростовской области мобильного интернета при совершении голосовых вызовов зафиксировала цифровая экосистема МТС. Выяснилось, что доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), достигает 32% от общего голосового трафика.

Как поясняют в МТС, технология VoLTE позволяет звонить через интернет на любые номера, в том числе — городские, вне зависимости наличия мессенджеров у вызываемого абонента. Жители региона могут совершать и принимать голосовые вызовы с максимально чистым звуком через мобильный 4G-интернет, при этом одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию.

К примеру, просматривать ленту соцсетей, следить за дорогой в навигаторе или продолжать слушать музыку. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы — дополнительно ничего оплачивать не нужно. Скорость соединения с абонентом составляет всего 1,5-2 секунды.

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