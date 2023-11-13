Треть звонков в Ростовской области совершается через мобильный интернет

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как поясняют в МТС, технология VoLTE позволяет звонить через интернет на любые номера, в том числе — городские, вне зависимости наличия мессенджеров у вызываемого абонента. Жители региона могут совершать и принимать голосовые вызовы с максимально чистым звуком через мобильный 4G-интернет, при этом одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию.
К примеру, просматривать ленту соцсетей, следить за дорогой в навигаторе или продолжать слушать музыку. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы — дополнительно ничего оплачивать не нужно. Скорость соединения с абонентом составляет всего 1,5-2 секунды.