В Ростове обсудили создание Парка Темерник и методы реабилитации реки

Posted 14 ноября, 06:35
Published 14 ноября, 06:35
Modified 14 ноября, 06:37
Updated 14 ноября, 06:37
Инициатором встречи стала Общественная палата г. Ростова-на-Дону в лице её председателя Михаила Чернышева.
Соорганизатором мероприятия также выступила АНО «Парк Темерник». Некоммерческая организация уже несколько лет работает над проектом комплекса мер по предотвращению антропогенного загрязнения реки и созданию линейного ландшафтного парка в ее городской части. Этот проект уже получил статус губернаторского и курируется лично Василием Голубевым. Именно поэтому к обсуждению вопросов о реализации проекта в этот день были привлечены специалисты различных уровней, начиная от региональной ТПП и городской администрации и заканчивая бизнесменами и волонтерами.
Место для проведения круглого стола также было выбрано не случайно. Как отметил ректор ДГТУ Бессарион Месхи, волонтеры, студенты и научные сотрудники вуза уже подключились к работе и прилагают максимум усилий для создания комфортной зоны возле этой реки,
— Данный проект просто необходимо реализовывать. Мы много раз выходили и делали очистку реки. Проводили анализы и экспертизы, организовывали массовые субботники. Пришло время навести блеск и завершить эту работу, — пояснил ректор ДГТУ.
Стоит напомнить, что очистка реки Темерник поднималась в Ростове не один раз. Однако только в 2017 году, была разработана подписанная губернатором Ростовской области дорожная карта, способная сдвинуть наболевший вопрос с мертвой точки. Именно этот документ подарил ростовчанам парк «Первая миля», протянувшийся от моста в парке им. Октября до границ ростовского зоопарка.
Согласно проекту в парковую зону Темерника войдет и парк «Дружба» на Северном, а также другие объекты, расположенные вдоль берега реки, длина которой составляет порядка 33 км. Кстати, 18 из них пролегают через городскую черту, что еще раз доказывает необходимость благоустройства данных территорий. В АНО «Парк Темерник» считают, что все люди, как юридические так и физические лица, чьи земельные участки прилегают к главной городской реке, должны быть заинтересованы в ее реабилитации. Их можно назвать общим термином «люди реки». Но, опять же, это комплексная работа, которую должны вести всем обществом, прежде всего, главам районов.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии Натальи Ковтун, необходимо говорить о перспективах для продвижения вперед, но без помощи как общественных организаций, так и муниципальных образований, оно невозможно.
— Программа есть, цели поставлены. В текущем году, мы смогли обеспечить защиту бюджетных проектировок, и сумма составляет 169 млн на три года. Однако возникают вопросы к устройству систем ливневой канализации и отводу сточных вод, которые не должны допускать вторичного загрязнения прилегающих территорий. С текущего года планируется расчистить 9,5 км реки, но далеко не везде можно подойти к берегу по причине самозахватов. Поэтому без понимания населения, без поддержки общественных организаций, муниципалитета и надзорных органов, решение вопроса может затянуться надолго, — сказала Наталья Ковтун.
Также замминистра напомнила и о других факторах, угрожающих Темернику. Среди них большая популяция сине-зеленых водорослей, и недостаточную эффективность работы как хозяйственно-бытовых, так и ливневых очистных сооружений.
Основные виды работ, которые запланированы на ближайшее время коснутся снижения антропогенной нагрузки на данный водный объект, а также на формирование его русла и укрепление берегов. По мнению участников круглого стола, только так можно будет сформировать непрерывную территорию этого экологического парка. А это возможно только при бассейновом подходе к решению вопроса. То есть работа должна включать в себя не только очистку собственно русла реки, но и «освобождение» захламленных родников, уход за балками Темерника, их своевременную уборку и облагораживание.
Директор АНО «Парк Темерник» Екатерина Котлярова отмечает, что благоустройство только некоторых участков вдоль реки и регулярное проведение не совсем соответствует стратегии АНО «Парк Темерник». Основная задумка кроется в непрерывности прогулочной зоны вдоль реки. Она будет оформлена в единой концепции на протяжении всей городской черты и поделена на зоны связанные между собой. Ярким примером может послужить «Парк Яуза» в Москве.
— Проекты линейных парков сохраняют реки в городской черте и не закрывают их от жителей. От их реализации выигрывают все. Муниципалитет, жители и малый бизнес. Благоустройство прибрежной зоны качественно повлияет и на экономические показатели, — говорит Екатерина Котлярова.
В самом деле, если создать непрерывную велодорожку вдоль всего берега Темерника, то это может улучшить транспортную ситуацию в городе. Конечно же, велосипедисты не являются основной причиной пробок, но если они смогут проехать весь город от Суворовского до Пригородного вокзала на велосипеде, то это и дороги освободит, и станет стимулом для ростовчан пересесть на экологически чистый вид транспорта, тем самым внося свой вклад в нацпроект «Здоровье».
Председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин в свою очередь добавляет, что проблемой Темерника он занимается более 10 лет, задолго до создания некоммерческой организации.
— Порой казалось, что мы сделали все возможное. Собрали всех экспертов, разработали стратегию, ряд наших инициатив был поддержан, проект «Парк Темерник» был принят. Облагородили истоки Темерника, сделали парк «Чадр”в Суворовском. На общественных началах как АНО, мы потратили около 5 млн и далее встал вопрос — куда нам двигаться? Без взаимодействия со всеми организациями, как с государственными, так и с общественными шансы не велики, — поделился председатель правления АНО „Парк Темерник“ Николай Бритвин.
По мнению заместителя директора РНИИ проблем мелиорации Германа Сенчукова, реализация проекта пока еще ведется на уровне благоустройства, а необходимо провести серьезные научные изыскания, чтобы экосистема Темерника пришла сначала в равновесие, а затем и к самооздоровлению. Именно такие изыскания помогут найти менее затратные экономически, и наиболее эффективные и выгодные технические решения, которые обеспечат и полноводность реки, и чистоту воды в ней.
Затронули на круглом столе и тему сохранения и облагораживания родников, с подробным докладом вступил экоактивист Владимир Гиро. Он развил тезис бассейнового подхода, рассказал о созданной им карте родников города, и о проводимой работе по уходу за ними.
Еще одной важной вехой стало то, что Темерником заинтересовался частный бизнес. Предприниматель Яков Клейносов представил предложения по строительству на берегу реки либо сети кафетериев и закусочных, либо банно-оздоровительного комплекса. Основным плюсом такого проекта является создание общественных пространств за внебюджетные средства, основным же пожеланием со стороны бизнеса является передача земли в долгосрочную аренду. Это обусловлено тем, что проекты социальной направленности как правило окупаются достаточно медленно.
По итогу мероприятия разрабатывается проект резолюции, в которой обозначены основные направления дальнейшей работы по реализации губернаторского проекта. Конечной задачей в достаточно долгосрочной перспективе является создание нового качества городской среды за счет экологической реабилитации бассейна реки Темерник и трансформации его в общегородской экологический парк в гармонии с природой и законами развития.