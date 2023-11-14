В Ростове обсудили создание Парка Темерник и методы реабилитации реки

Согласно проекту в парковую зону Темерника войдет и парк «Дружба» на Северном, а также другие объекты, расположенные вдоль берега реки, длина которой составляет порядка 33 км. Кстати, 18 из них пролегают через городскую черту, что еще раз доказывает необходимость благоустройства данных территорий. В АНО «Парк Темерник» считают, что все люди, как юридические так и физические лица, чьи земельные участки прилегают к главной городской реке, должны быть заинтересованы в ее реабилитации. Их можно назвать общим термином «люди реки». Но, опять же, это комплексная работа, которую должны вести всем обществом, прежде всего, главам районов.