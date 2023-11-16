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Published Вчера, 19:27

Modified Вчера, 19:29

Updated Вчера, 19:29

Пункты пропуска с РФ могут быть закрыты в Эстонии

Пункты пропуска с РФ могут быть закрыты в Эстонии

16 ноября 2023, 19:27
Фото: Midjourney
Руководитель пограничной службы Эстонии, Вейко Коммусаар, признал возможность частичного или полного закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

Коммусаар отметил, что Эстония была осведомлена о подобном решении Финляндии, вызванном миграционной ситуацией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, такие меры могут привести к тому, что люди, намеревающиеся пройти через закрытые четыре пункта пропуска, обратятся к границе с Эстонией.

«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это законные основания. Мы пристально следим за ситуацией и готовы препятствовать нелегальной миграции», — подчеркнул Коммусаар.

18 ноября правительство Эстонии официально объявило о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Ограничения затронули четыре пункта пропуска — «Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра» и «Ниирала». Пункты пропуска будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Финская сторона сообщила, что такие меры связаны с ухудшением миграционной политики и незаконным проникновением граждан из африканских стран из России в Финляндию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, Мария Захарова, отреагировала на ограничения со стороны Финляндии, заявив, что обвинения в адрес России в намеренной отправке беженцев в страну не имеют обоснований.

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