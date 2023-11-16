Пункты пропуска с РФ могут быть закрыты в Эстонии

Коммусаар отметил, что Эстония была осведомлена о подобном решении Финляндии, вызванном миграционной ситуацией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, такие меры могут привести к тому, что люди, намеревающиеся пройти через закрытые четыре пункта пропуска, обратятся к границе с Эстонией.