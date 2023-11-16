Пункты пропуска с РФ могут быть закрыты в Эстонии

Posted Вчера, 19:27
Published Вчера, 19:27
Modified Вчера, 19:29
Updated Вчера, 19:29
Коммусаар отметил, что Эстония была осведомлена о подобном решении Финляндии, вызванном миграционной ситуацией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, такие меры могут привести к тому, что люди, намеревающиеся пройти через закрытые четыре пункта пропуска, обратятся к границе с Эстонией.
«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это законные основания. Мы пристально следим за ситуацией и готовы препятствовать нелегальной миграции», — подчеркнул Коммусаар.
18 ноября правительство Эстонии официально объявило о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Ограничения затронули четыре пункта пропуска — «Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра» и «Ниирала». Пункты пропуска будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Финская сторона сообщила, что такие меры связаны с ухудшением миграционной политики и незаконным проникновением граждан из африканских стран из России в Финляндию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, Мария Захарова, отреагировала на ограничения со стороны Финляндии, заявив, что обвинения в адрес России в намеренной отправке беженцев в страну не имеют обоснований.