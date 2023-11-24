Как отразится на ростовчанах перевод городской набережной в «морской» статус

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
А недавно этот статус предложили и вовсе закрепить городской набережной донской столицы. Отразятся ли эти нововведения на городской набережной, и повлияет ли новый официальный статус портов на донское судоходство, разбиралась RostovGazeta.
С благими намерениями
Вся эта история началась более 10 лет назад, в 2009 году, когда по просьбе из области распоряжением федерального правительства порты Ростова и Азова получили статус морских. Это было сделано из благих побуждений, которые, по мнению авторов проекта, раскрывали новые возможности для ростовского бизнеса, позволяя принимать иностранные суда. Но, как мы знаем, благими намерениями выстлана совсем другая дорога.
Недавно к вопросу статуса донских портов вернулась региональная транспортная прокуратура. Она порекомендовала включить любимое место отдыха ростовчан — городскую набережную — в территорию морского порта. Свое мнение сразу выразили эксперты. Они уверены, что перевод городской набережной приведет к повышению цен на ее эксплуатацию. Это, в свою очередь, повлечет ряд других проблем, среди которых доступность, ремонт, благоустройство территорий и свободный доступ горожан для прогулок.
Основным аргументом для недовольства стали уже существующие ввиду «морского» статуса порта проблемы, когда вместе с изменением статусов портов необходимо сменить и статус судоходного участка реки Дон от Аксая до начала Азово-Донского морского судоходного канала. Проще говоря, как бы асбурно это не звучало, но судоходный участок реки Дон является морем. Это значит, что и условия эксплуатации, и все виды работ по дноуглублению или реконструкции судоходного канала требуют морских нормативов, которые не только в несколько раз строже речных, но и гораздо дороже.
То же касается и экологической экспертизы, которая из-за неопределнного статуса растянулась на годы. Именно поэтому, работы по содержанию участка не велись более 10 лет, что привело к сокращению минимальной глубины переката с 170 метров в 2010 году до 75 метров в 2019 году. Эксперты так и говорят: — Если ничего не изменится, то в будущем на этом участке, потребуется вводить одностороннее движение судов.
Похожего мнения придерживаются и представители судоходного донского сообщества. Они считатют смену статуса устьевых портов грубой ошибкой, способной не только усложнить работу с иностранными судами, которые заходили в наши порты и так, но и затянуть работы по очистке устья, так как по речным стандартам выполнить ее куда проще.
Набережной быть?
Мы вышли на городские улицы и спросили ростовчан, что они думают по поводу планов смены статуса городской набережной. Ведь не так давно, с одного из причалов запустили первый пассажирский катер на подводных крыльях, а к весне 2024 года их количество возрастет, водные пассажирские перевозки на Дону возобновятся.
Опрошенные даже не знали, что существует такая проблема. Поэтому их ответы, кроме как возмущение, ничего больше не вызывали. Если за набережной закрепят статус морской, смогут ли горожане гулять по ней? Получат ли свободный доступ к причалам как сегодня? Или нас ждут новые ограничения и потеря одного из самых любимых прогулочных мест?
Ситуацию с разрешением эксплуатации донских портов по речным правилам пытались рассмотреть и в 2019 году. Даже разработали законопроект, способный сгладить все статусные противоречия, но этот документ не получил одобрения и был направлен на доработку из-за того, что ему пришлось проходить согласование в десятке ведомств, которые его «утопили».
В 2022 вопрос снова вынесли на повестку дня. Причем о необходимости внесения изменений в закон «О морских портах в РФ» заговорил глава региона Василий Голубев. Он выступал за смягчение налоговых, арендных и кредитных платежей для компаний, занимающихся перевалкой грузов в местных портах. Но и эта инициатива пока не получила поддержки федерации.
Нерешаемый вопрос
Стоит отметить, что с началом СВО и закрытием Азовского моря товарооборот портов Азова и Таганрога значительно сократился — на 30%. Не помогла даже рекордная продолжительность навигации прошлого года, которая длилась 274 суток да и сам вопрос смены статусов портов так и завис в воздухе.
Но порты — это одно, а вот как же здесь быть с городской набережной? Не превратится ли она со сменой статуса в режимный объект? Не потеряют ли горожане одно из любимых прогулочных мест? Увы, но на эти вопросы сегодня ответить не могут. А надо остановить бессмысленное разрастание морского порта — не трогать городскую набережную.