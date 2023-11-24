Как отразится на ростовчанах перевод городской набережной в «морской» статус

Основным аргументом для недовольства стали уже существующие ввиду «морского» статуса порта проблемы, когда вместе с изменением статусов портов необходимо сменить и статус судоходного участка реки Дон от Аксая до начала Азово-Донского морского судоходного канала. Проще говоря, как бы асбурно это не звучало, но судоходный участок реки Дон является морем. Это значит, что и условия эксплуатации, и все виды работ по дноуглублению или реконструкции судоходного канала требуют морских нормативов, которые не только в несколько раз строже речных, но и гораздо дороже.