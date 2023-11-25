На выставке «Россия» заработали стенды «Россия в движении» и «Строим будущее»

На экспозиции также представлены тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, в павильоне было установлено специальное оборудование, которое переводит нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. Мультимедийная инсталляция демонстрирует, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.