На выставке «Россия» заработали стенды «Россия в движении» и «Строим будущее»

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
На них каждый гость павильона может ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях, пишет mkset.ru.
В церемонии открытия экспозиций приняли участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для самых маленьких гостей из новых регионов.
Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса выделяются масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
На экспозиции также представлены тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, в павильоне было установлено специальное оборудование, которое переводит нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. Мультимедийная инсталляция демонстрирует, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.
На стенде Минстроя «Строим будущее» посетители могут ознакомиться с достижениями во всех сферах строительства и городского хозяйства.
Особое внимание на экспозиции уделено развитию сферы туризма. В интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости выставки могут узнать о некоторых туристических комплексах в разных субъектах РФ.
Часть экспозиции посвящена восстановлению новых российских территорий. Для школьников из Донецка, приехавших на открытие, провели экскурсию.
Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует главные достижения страны на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей запланирована насыщенная деловая, культурно-развлекательная и образовательная программа. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение всех экспозиций бесплатное.