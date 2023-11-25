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На выставке «Россия» заработали стенды «Россия в движении» и «Строим будущее»

На выставке «Россия» заработали стенды «Россия в движении» и «Строим будущее»

25 ноября 2023, 16:35
На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» в павильоне № 15 открылись две выставочные экспозиции, подготовленные Министерством транспорта («Россия в движении») и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ («Строим будущее»).

На них каждый гость павильона может ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях, пишет mkset.ru.

В церемонии открытия экспозиций приняли участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для самых маленьких гостей из новых регионов.

Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса выделяются масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

На экспозиции также представлены тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Кроме того, в павильоне было установлено специальное оборудование, которое переводит нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. Мультимедийная инсталляция демонстрирует, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.

На стенде Минстроя «Строим будущее» посетители могут ознакомиться с достижениями во всех сферах строительства и городского хозяйства.

Особое внимание на экспозиции уделено развитию сферы туризма. В интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» гости выставки могут узнать о некоторых туристических комплексах в разных субъектах РФ.

Часть экспозиции посвящена восстановлению новых российских территорий. Для школьников из Донецка, приехавших на открытие, провели экскурсию.

Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует главные достижения страны на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей запланирована насыщенная деловая, культурно-развлекательная и образовательная программа. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение всех экспозиций бесплатное.

#Общество
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