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ДГТУ отчитался о результатах участия в программе «Приоритет 2030»

ДГТУ отчитался о результатах участия в программе «Приоритет 2030»

27 ноября 2023, 15:13
Фото: ДГТУ
Делегация ДГТУ и предприятий–партнеров вуза по стратегическим проектам отчиталась перед экспертной комиссией государственной программы «Приоритет 2030» по второму году работы.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, второй год реализации программы «Приоритет 2030» стал для вуза переломным и позволил расставить акценты в стратегических проектах.

— Сегодня можно оценить первые результаты внедрения новой образовательной модели с уклоном на формирование у студентов предпринимательских компетенций, прошел первый выпуск Института опережающих технологий «Школа Икс» в формате защиты стартап-проектов. В семь раз возросло финансирование грантов РНФ и почти вдвое увеличены доходы от науки в сравнении с 2020 годом. На 40% выросло молодежное научное сообщество университета, а научная инфраструктура развивается под задачи страт-проектов. В два раза, до 3 тысяч человек, увеличен набор на программы Цифровой кафедры. Наш вуз и дальше будет стремиться работать на формирование научно-технологического лидерства страны в области сельхозмашиностроения и городской ветеринарной медицины, — пояснил Бесарион Месхи.

В настоящее время ДГТУ реализует два основных стратегических проекта — «Агроматика» и «Единое здоровье».

В рамках стратегического проекта «Агроматика» ДГТУ в партнерстве с компанией Ростсельмаш создают экспертно-координационный центр по сетевой сборке инновационных решений для сельхозмашиностроения России. Коллаборация научных команд для обеспечения импортозамещения в отрасли осуществляется ДГТУ на принципах функционального устройства машин, что позволит к 2030 году увеличить до 90% долю производства отечественных узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники.

Что касается стратегического проекта «Единое здоровье», то его направления решают проблемы антибиотикорезистентности, импортозамещения препаратов для ветеринарии, а также создания новых продуктов и технологий диагностики болезней человека и животных с использованием искусственного интеллекта.

В рамках взаимодействия с крупнейшим производителем ветеринарных препаратов в России ГК ВИК в ДГТУ уже приступили к совместной разработке и проведению доклинических исследований новых ветпрепаратов и вакцин.

Стоит отметить, что не так давно правительство России доверило ДГТУ федеральный эксперимент по запуску первой в стране интернатуры в ветеринарной медицине. Теперь ДГТУ предстоит сформировать идеологию новой отрасли городской ветеринарии, а также состыковать заделы и коллективы медицинских и аграрных университетов на принципах единого здоровья людей и животных в интересах бизнеса.

Как отметили в пресс-службе университета, задачи стратегического проекта на следующий год поставлены с учетом амбиции к 2030 году разработать 200 новых препаратов и обеспечить отрасль городской ветеринарии кадрами и исследованиями на 90%.

В своем докладе экспертной комиссии программы «Приоритет 2030» Минобрнауки России ректор ДГТУ остановился и на новых разработках, реализованных вузом по заказу индустриальных партнеров. Речь пошла о спинальных кейджах и автомобильном беспилотнике, который выйдет на серийное производство в 2025 году.

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