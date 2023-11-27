ДГТУ отчитался о результатах участия в программе «Приоритет 2030»

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, второй год реализации программы «Приоритет 2030» стал для вуза переломным и позволил расставить акценты в стратегических проектах.
— Сегодня можно оценить первые результаты внедрения новой образовательной модели с уклоном на формирование у студентов предпринимательских компетенций, прошел первый выпуск Института опережающих технологий «Школа Икс» в формате защиты стартап-проектов. В семь раз возросло финансирование грантов РНФ и почти вдвое увеличены доходы от науки в сравнении с 2020 годом. На 40% выросло молодежное научное сообщество университета, а научная инфраструктура развивается под задачи страт-проектов. В два раза, до 3 тысяч человек, увеличен набор на программы Цифровой кафедры. Наш вуз и дальше будет стремиться работать на формирование научно-технологического лидерства страны в области сельхозмашиностроения и городской ветеринарной медицины, — пояснил Бесарион Месхи.
В настоящее время ДГТУ реализует два основных стратегических проекта — «Агроматика» и «Единое здоровье».
В рамках стратегического проекта «Агроматика» ДГТУ в партнерстве с компанией Ростсельмаш создают экспертно-координационный центр по сетевой сборке инновационных решений для сельхозмашиностроения России. Коллаборация научных команд для обеспечения импортозамещения в отрасли осуществляется ДГТУ на принципах функционального устройства машин, что позволит к 2030 году увеличить до 90% долю производства отечественных узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники.
Что касается стратегического проекта «Единое здоровье», то его направления решают проблемы антибиотикорезистентности, импортозамещения препаратов для ветеринарии, а также создания новых продуктов и технологий диагностики болезней человека и животных с использованием искусственного интеллекта.
В рамках взаимодействия с крупнейшим производителем ветеринарных препаратов в России ГК ВИК в ДГТУ уже приступили к совместной разработке и проведению доклинических исследований новых ветпрепаратов и вакцин.
Стоит отметить, что не так давно правительство России доверило ДГТУ федеральный эксперимент по запуску первой в стране интернатуры в ветеринарной медицине. Теперь ДГТУ предстоит сформировать идеологию новой отрасли городской ветеринарии, а также состыковать заделы и коллективы медицинских и аграрных университетов на принципах единого здоровья людей и животных в интересах бизнеса.
Как отметили в пресс-службе университета, задачи стратегического проекта на следующий год поставлены с учетом амбиции к 2030 году разработать 200 новых препаратов и обеспечить отрасль городской ветеринарии кадрами и исследованиями на 90%.
В своем докладе экспертной комиссии программы «Приоритет 2030» Минобрнауки России ректор ДГТУ остановился и на новых разработках, реализованных вузом по заказу индустриальных партнеров. Речь пошла о спинальных кейджах и автомобильном беспилотнике, который выйдет на серийное производство в 2025 году.