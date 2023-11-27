ДГТУ отчитался о результатах участия в программе «Приоритет 2030»

— Сегодня можно оценить первые результаты внедрения новой образовательной модели с уклоном на формирование у студентов предпринимательских компетенций, прошел первый выпуск Института опережающих технологий «Школа Икс» в формате защиты стартап-проектов. В семь раз возросло финансирование грантов РНФ и почти вдвое увеличены доходы от науки в сравнении с 2020 годом. На 40% выросло молодежное научное сообщество университета, а научная инфраструктура развивается под задачи страт-проектов. В два раза, до 3 тысяч человек, увеличен набор на программы Цифровой кафедры. Наш вуз и дальше будет стремиться работать на формирование научно-технологического лидерства страны в области сельхозмашиностроения и городской ветеринарной медицины, — пояснил Бесарион Месхи.