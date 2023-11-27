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Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Кадры центрального пляжа в Таганроге
27 ноября 2023, 10:42
Сюжет
Ураган в Ростовской области 27 ноября
Кадры центрального пляжа в Таганроге
Фото: тг-канал "Ростовская телега"
#Ураган в Ростовской области 27 ноября
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