Великое прошлое, славное настоящее: чем привлекает Краснооктябрьский район Волгограда

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Краснооктябрьский район занимает третье место с конца по площади — следом за Ворошиловским и Центральным. При этом он входит в тройку самых населенных районов Волгограда. Сейчас здесь проживает больше 146 тысяч человек — это сравнимо с населением небольшого европейского города.
История Краснооктябрьского уходит корнями в конец 19 века. Тогда русско-французское металлургическое акционерное общество «Урал-Волга» на 99 лет арендовало территорию в пригороде Царицына.
На этом участке в 1897 году произошла торжественная закладка металлургического завода «Урал-Волга», ныне известного как «Красный Октябрь». Именно строительство предприятия обеспечило основание и развитие территории будущего района.
Возведением завода занимались французские специалисты и русские рабочие. Рядом с заводом вскоре появились поселки Малая и Большая Франция, а также русская деревня, где проживали работники и их семьи. В 1908 году всю территорию завода вместе с поселками присоединили к Царицыну, а в 1915 из центра города сюда стал ходить трамвай.
После Октябрьской революции, 1922 году, «Урал-Волга» получает новое имя — Красный Октябрь, с которым проживет до наших дней. От него свое название в 1936 году получит уже сам район.
Во время Сталинградской битвы Краснооктябрьский серьезно пострадал, а завод был полностью разрушен. Спустя месяц после окончания боев, в марте 1943, сталинградцы приступили к восстановлению района и предприятия.
Работы шли ударными темпами, и уже через несколько лет Краснооктябрьский обзавелся своим собственным парадным центром. По сей день архитектура старой части района впечатляет своей величественностью и помпезностью.
Как и центр Волгограда при восстановлении Краснооктябрьского был соблюден принцип ансамблевости, благодаря чему район отличается единообразием. Для туриста Краснооктябрьский — музей под открытым небом. Архитектурные памятники здесь не уступают историческому центру: это и Царицынская опера, и проходные завода «Красный Октябрь», и здание клинической больницы №5, и весь комплекс застройки по проспекту им. Ленина.
За последние годы Краснооктябрьский существенно изменился: появились современные точки притяжения, а старые парки и скверы получили новую жизнь. Сейчас гулять и отдыхать в районе стало приятнее.
Обязателен для посещения парк им. Гагарина — один из старейших и красивейших в городе. Территорию украшает помпезная входная арка, выдержанная в стиле сталинской классики.
Здесь же можно сделать памятную фотографию на фоне красочного мурала с изображением Юрия Гагарина, поиграть в волейбол или футбол, или просто пройтись в тишине вдоль раскидистых деревьев.
По пути в парк можно заодно прогуляться по улице Германа Титова. Здесь расположены единственные в своем роде «английские домики». Так их называют за необычный внешний вид, отдаленно напоминающий архитектуру Англии. На такую ассоциацию играют оголенный красный кирпич, белые фасадные обрамления окон, выступающий аттик, приглушенная палитра цветов.
Достойна внимания туристов площадь Металлургов перед зданием «Царицынской оперы». Здесь находится памятник Героям обороны Красного Царицына — скульптурная композиция, посвященная участникам Гражданской войны. С площади открывается отличный вид на расположенный напротив театр оперы и балета, а также жилой дом с башней по проспекту Ленина, 93.
Обязательно стоит заглянуть в сквер Металлургов перед проходными завода «Красный Октябрь». Благоустройство территории всецело посвящено истории легендарного промышленного гиганта: здесь есть и мемориальная зона, посвященная заводчанам-защитникам Сталинграда, могила первой женщины сталевара и участницы Сталинградской битвы Ольги Ковалевой, памятная стела в честь выплавки 100-миллионной тонны стали. А еще — небольшой музей под открытым небом, где представлены советские образцы заводских станков.
Есть здесь и несколько фонтанов, детская площадка, столы для настольного тенниса и симпатичные газонные скульптуры. Но главное, что парк примыкает к проходным завода, которые сами по себе являются достопримечательностью.
При посещении Краснооктябрьского стоит прогуляться и по парку 70-летия Победы. Здесь интересна не столько сама аллея, сколько ее окружение: парадные сталинки с одной стороны, и промышленные пейзажи металлургического завода с другой.
О Мельнице Гергардта знают все: ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов со всех уголков России и стран зарубежья. Между тем в Волгограде есть еще одна руина-памятник, посвященная кровопролитным событиям Сталинградской битвы — дом директора завода «Баррикады».
В период сражения в нем находился командный пункт 138-й стрелковой дивизии полковника Ивана Людникова. Руины являются частью мемориального комплекса «Остров Людникова», расположенного в Краснооктябрьском районе.
Свое название мемориал получил не случайно. В 1942 году бойцы 138-й стрелковой дивизии обороняли маленький участок земли 700 на 400 метров в посёлке Нижние Баррикады. С одной стороны — Волга, с другой — не терявшие запала гитлеровские войска. Несмотря на неравные силы, красноармейцы смогли не только устоять под напором немцев, но и прорвать окружение. Сегодня передний край обороны «острова» обозначен постаментами с танковыми башнями и братскими могилами воинов.
Память о героических событиях 80-летней давности в Краснооктябрьском районе отражена и в других скульптурах и мемориалах. Например, здесь находится самый протяженный памятник в регионе — «Линия обороны Сталинграда». Он представляет собой 17 башен танка Т-34, установленных в точках максимального приближения немецко-фашистских войск к берегам Волги. 7 из них находятся как раз на территории Краснооктябрьского района.
Еще один впечатляющий памятник посвящен рядовому 193-й стрелковой дивизии 62-й армии Михаилу Паникахе. Он запечатлен в момент совершения своего подвига: охваченный огнем Паникаха бросается на вражеский танк, чтобы не подпустить немца к дороге, ведущей к заводу «Красный Октябрь». Скульптурная композиция расположена на пересечении проспекта Металлургов и улицы Таращанцев.
Помимо памятников, в районе расположены два примечательных музея. Один из них посвящен истории развития электротранспорта в Волгограде. В его экспозиции — документы, фотографии, личные вещи работников предприятия, ветеранов войны и труда. Сейчас музей электротранспорта располагается в трамвайном депо №5 на ул. Верхоянской, 12.
Второй музей находится в крыле проходных завода «Красный Октябрь». Как не трудно догадаться, он посвящен истории предприятия, его значению в образовании района и развитии города. В стенах музея сохранилось более 18 тысяч раритетных и уникальных экспонатов: акции завода «Урал-Волга» 1899 года, подлинный номер кельнской иллюстрированной газеты с фотографией бомбардировки «Красного Октября», уникальные фотоснимки, образцы продукции предприятия и письма фронтовиков.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».