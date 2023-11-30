Самый железный и родниковый район Волгоградской области

История Рудни началась ещё в конце XVII века. В то время рядом с рекой Терса (приток Медведицы) располагалась Успенская слобода. Однако примерно через полвека слободу переименовали в Рудню. Это название происходит от слова «руда». Дело в том, что в окрестностях обнаружили месторождения железной руды. Поначалу это способствовало росту кузнечного дела, но впоследствии это направление сошло на нет, потому что железа в добываемых породах становилось всё меньше. Однако название слободы, а позже и райцентра сохранилось и по сей день.