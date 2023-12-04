Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Также запланировано вручение премии «Волонтер года» в рамках форума гражданского участия «Мы вместе».
Более 10 тысяч волонтеров и активистов из 40 стран примут участие в мероприятии. Об этом пишет ТАСС.
Выставка «Россия» — это первое событие такого масштаба в современной России. Главная ее цель — показать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики и способствовать развитию международного сотрудничества.
На выставке представлены павильоны таких компаний, как Сбербанк, ВЭБ.РФ, «Газпром», VK, «Роснефть, Сибур», а также работают музеи ВДНХ и павильоны стран СНГ. Кроме того, проводятся различные культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты и образовательные проекты.
Проведение международной выставки-форума «Россия» было объявлено президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Тем же указом был сформирован оргкомитет. Выставка работает с ноября 2023 года по апрель 2024 года и является площадкой для представления главных достижений страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.