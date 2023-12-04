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Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

4 декабря 2023, 14:31
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня впервые посещает выставку «Россия» на ВДНХ. Глава государства осматривает павильоны, представляющие все регионы страны.

Также запланировано вручение премии «Волонтер года» в рамках форума гражданского участия «Мы вместе».

Более 10 тысяч волонтеров и активистов из 40 стран примут участие в мероприятии. Об этом пишет ТАСС.

Выставка «Россия» — это первое событие такого масштаба в современной России. Главная ее цель — показать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики и способствовать развитию международного сотрудничества.

На выставке представлены павильоны таких компаний, как Сбербанк, ВЭБ.РФ, «Газпром», VK, «Роснефть, Сибур», а также работают музеи ВДНХ и павильоны стран СНГ. Кроме того, проводятся различные культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты и образовательные проекты.

Проведение международной выставки-форума «Россия» было объявлено президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Тем же указом был сформирован оргкомитет. Выставка работает с ноября 2023 года по апрель 2024 года и является площадкой для представления главных достижений страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

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