Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Проведение международной выставки-форума «Россия» было объявлено президентом Владимиром Путиным в 2023 году. Тем же указом был сформирован оргкомитет. Выставка работает с ноября 2023 года по апрель 2024 года и является площадкой для представления главных достижений страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.