Ростовские зоозащитники сняли 306 летучих мышей с одного балкона

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Одна из участниц группы, Ольга Жураковская, рассказала, что получила звонок от девушки, которая сообщила о присутствии летучих мышей в квартире свекрови. Люди хотели избавиться от зверьков без жестокости.
Ольга приехала на улицу Ульяновскую, где находился оккупированный мышками балкон на одиннадцатом этаже. Там она встретилась со свекровью девушки, которая рассказала, что они с мужем временно сняли эту квартиру на время ремонта своей собственной, но обнаружили неприятных соседей, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Зоозащитница сняла пластиковую обшивку балкона и обнаружила колонию рыжих летучих мышей. Она поняла, что у нее будет нелегкая задача — нужно было вытащить и усадить каждую мышку в коробку. Пришли на помощь Ольге две другие женщины — Ольга Тарасова и Елена Бутурлинова. Вместе им удалось справиться за два часа. И они были поражены, когда насчитали всего 306 особей!
Оказалось, что на балконе была щель, через которую мышки проникли. Колония зимовала там уже несколько лет, судя по следам и остаткам. Волонтеры также обнаружили много трупов мышей, хотя причина их гибели оставалась неясной.
Зоозащитники отвезли летучих мышей к Ольге Тарасовой, которая приспособила свою небольшую пристройку во дворе дома специально для зверьков.