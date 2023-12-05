Ростовские зоозащитники сняли 306 летучих мышей с одного балкона

Зоозащитница сняла пластиковую обшивку балкона и обнаружила колонию рыжих летучих мышей. Она поняла, что у нее будет нелегкая задача — нужно было вытащить и усадить каждую мышку в коробку. Пришли на помощь Ольге две другие женщины — Ольга Тарасова и Елена Бутурлинова. Вместе им удалось справиться за два часа. И они были поражены, когда насчитали всего 306 особей!