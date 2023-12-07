Эксперты: Перед выборами часто появляются «лукавые опросы»

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Эксперты, опрошенные МК, убеждены, что в большинстве случаев представленные в СМИ исследования опираются на «лукавую статистику». Данный механизм давно отработан — в публикации используется некая информация малоизвестных агентств, на базе которой создается информационный вброс. Этот метод особенно популярен перед выборами.
По словам главы Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, вбросить некий месседж, не соответствующий действительности, и раскачать его — достаточно просто. Такие фейки создаются лишь с одной целью — максимально раскачать лодку. Об этом пишет mk.ru.
Особенно интенсивно медиапространство накачивается негативным контентом перед запуском избирательной кампании. В частности, в интернете появляются публикации со ссылкой на данные неких исследований, имеющиеся в редакции, — о том, что две трети школьных учителей не любят свою работу. Возможности проверить достоверность исследований нет, при этом результат в виде общественного негодования гарантирован.
Согласно заявлению политтехнолога, председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, подобные манипулятивные технологии часто используются отраслевыми лоббистами, политиками-популистами и недобросовестными сотрудниками СМИ, сочиняющими сенсации на ровном месте. Для понимания реальной ситуации следует анализировать данные экономической статистики — учитывать соотношение зарплаты и прожиточного уровня в регионе, текучесть кадров по конкретным специальностям.
По мнению профессора Финуниверситета Александра Сафонова, для воздействия на эмоции потребителей контента нередко используются микросоцопросы. Они не дают объективной оценки, но при этом отзываются в сознании граждан, поскольку их организаторы искусно нащупывают болевые точки.
Своим мнением по данному вопросу поделилась завуч одной из столичных школ Лидия Леонидова. «Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — рассказала она.
Специалист отметила, что критики, не имеющие отношения к школе, нередко игнорируют существующие положительные моменты. Например, в школах теперь есть электронные источники с готовыми сценариями уроков, созданы комфортные в работе конструкторы программ по ряду дисциплин. Кроме того, педагогам теперь доступно повышение квалификации в формате онлайн.