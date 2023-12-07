Эксперты: Перед выборами часто появляются «лукавые опросы»

Своим мнением по данному вопросу поделилась завуч одной из столичных школ Лидия Леонидова. «Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — рассказала она.