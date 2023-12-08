Алексей Логвиненко утвердил схему ливневой канализации города

Разработчик выяснил, что общая протяженность сетей ливневок в областном центре составляет 913 километров, из них только 173 километра находятся в муниципальной собственности. Также было выполнено техническое обследование существующих сетей и осуществлен оптимальный выбор мест размещения сооружений ливневой канализации и локальных очистных сооружений. До 2036 года городские власти рассматривают в качестве основных мер строительство новых сетей ливневой канализации протяженностью 315 километров, реконструкцию существующих сетей протяженностью 52 километра, строительство 34 новых локальных очистных сооружений и семь новых канализационно-напорных станций, реконструкцию шести существующих очистных сооружений и ликвидацию 69 выпусков, не оборудованных системами очистки.