Алексей Логвиненко утвердил схему ливневой канализации города

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В первом подобном для донской столицы документе определен ряд технических решений для ликвидации существующих проблем, связанных с работой системы ливневой канализации.
Как отметил Алексей Логвиненко, проблема ливневого хозяйства в Ростове-на-Дону является одной из самых актуальных на протяжении многих лет. В период сильных дождей городские власти получают большое количество обращений от жителей областного центра о подтоплениях территорий. Причина заключается в отсутствии или некачественной работе существующих ливневок.
Глава городской администрации уверен, что для решения проблемы необходима модернизация всей системы ливневой канализации Ростова-на-Дону. Первый этап — это разработка схемы водоотведения ливневой канализации города. Ранее подобного документа в областном центре не существовало. В прошлом году депутаты Ростовской-на-Дону городской думы выделили деньги, на эти средства был заключен контракт на его разработку.
«Сегодня мной подписано постановление об утверждении Схемы водоотведения ливневой канализации города. В ней определены технические решения для ликвидации существующих проблем с подтоплением территорий в городе и пути дальнейшего развития системы ливневой канализации», — отметил Алексей Логвиненко.
Он подчеркнул, что после утверждения схемы водоотведения ливневой канализации Ростова-на-Дону городским службам поручено подготовить комплексный план мероприятий по ее реализации и привлечения необходимого финансирования.
Напомним, что на создание проекта схемы ливневой канализации Ростова-на-Дону было выделено более 50 млн рублей. Подрядчик проанализировал существующую в городе ливневую канализацию. Результатом комплексной работы стало создание цифровой схемы существующих объектов ливневой канализации, нанесенной на адресный план города, карты мест подтопления территорий во время сильных дождей, произведен расчет необходимых капитальных вложений для развития сетей ливневой канализации в донской столице.
Разработчик выяснил, что общая протяженность сетей ливневок в областном центре составляет 913 километров, из них только 173 километра находятся в муниципальной собственности. Также было выполнено техническое обследование существующих сетей и осуществлен оптимальный выбор мест размещения сооружений ливневой канализации и локальных очистных сооружений. До 2036 года городские власти рассматривают в качестве основных мер строительство новых сетей ливневой канализации протяженностью 315 километров, реконструкцию существующих сетей протяженностью 52 километра, строительство 34 новых локальных очистных сооружений и семь новых канализационно-напорных станций, реконструкцию шести существующих очистных сооружений и ликвидацию 69 выпусков, не оборудованных системами очистки.
Кроме того, перед властями стоит задача усилить работу по оформлению и принятию бесхозяйных сетей в муниципальную собственность.