Состоялось первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
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Updated Сегодня, 17:49
«Единая Россия» планирует привлечь для избирательной кампании Владимира Путина весь доступный ресурс: региональные отделения, общественные приемные и штабы общественной поддержки, «Молодую Гвардию», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.
«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — рассказал Андрей Турчак.
Он также выразил благодарность представителям волонтерских и общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения и всем участникам первого заседания инициативной группы.
Андрей Турчак напомнил, что за участниками этого заседания стоят миллионы представителей разных сфер деятельности, а такой большой и слаженной команде по плечу любые задачи. Поэтому он выразил мнение, что победу общего кандидата этой команды на выборах по праву можно назвать победой всей страны.
В свою очередь, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что к деятельности штаба Владимира Путина планируют подключиться сотни тысяч активистов ОНФ из всех регионов страны.
«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом „Всё для Победы!“ мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России», — сказал Михаил Кузнецов.
В поддержку переизбрания Владимира Путина на пост президента высказались и творческие деятели, среди которых народный артист России Владимир Машков и множество его коллег по театру и кино, которые всегда были и останутся патриотами своей Родины. Владимир Машков отметил, что президент Путин, как истинный лидер и руководитель, уделяет внимание всем сферам жизни государства, включая сферу искусства, а потому творческие деятели всегда готовы оказать ему поддержку.
Решение Владимира Путина участвовать в выборах означает для страны судьбоносную возможность иметь будущее. И именно сейчас Россия является страной, где можно осуществить любые планы, заявила, в свою очередь, военкор Екатерина Агранович (Катруся).
«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно», — добавила Агранович, подчеркнув, что у нее нет сомнений в правильном выборе кандидата. «Кто, если не Путин?» — заключила она.
Агранович поддержал председатель МГЕР Антон Демидов, который убежден, что авторитет российского лидера среди молодёжи незыблем.
«Молодёжь — за президента. Всем злопыхателям, которые желают поражения нашей стране, хочу заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. „Молодая Гвардия“ по полной включится в избирательную кампанию. Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты», — заявил Антон Демидов. Об этом информирует сайт ER.ru.
В заключение Андрей Турчак сообщил, что следующее заседание инициативной группы пройдёт 16 декабря в расширенном составе. Его Владимир Машков предложил провести в Зарядье.