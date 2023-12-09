Состоялось первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно», — добавила Агранович, подчеркнув, что у нее нет сомнений в правильном выборе кандидата. «Кто, если не Путин?» — заключила она.