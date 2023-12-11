Администрация города Ростова взяла борьбу с гололедом на особый контроль

— В таких случаях ее необходимо очищать вручную. В настоящее время данные работы уже выполняются коммунальными службами, добавил Валентин Кукин.

В городской администрации также обратились к ростовчанам и призвали их соблюдать меры безопасности как на транспорте, так и при ходьбе по тротуарам. Собственникам автотранспортных средств напомнили о дистанции между автомобилями и скоростном режиме, а также о парковках в отведенных местах, ведь оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.