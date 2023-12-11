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Updated Сегодня, 15:10

Администрация города Ростова взяла борьбу с гололедом на особый контроль

Администрация города Ростова взяла борьбу с гололедом на особый контроль

11 декабря 2023, 15:08
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В связи с непогодой в городской администрации по поручению главы Алексея Логвиненко, был создан штаб по контролю за санитарным содержанием города. Сотрудники штаба анализируют ситуацию работы коммунальных служб и дают оценку противогололедной обработке территорий.

В процессе заседания у специалистов городской администрации возникли вопросы к работе управляющих компаний. Они отметили недоработку жилищных организаций по противогололедной обработке закрепленных за ними придомовых территорий и дворов.
Как пояснил заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Валентин Кукин, в адрес управляющих компаний уже направлено 204 претензионных материала.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— По всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями своих обязанностей составляются протоколы. Их привлекают к административной ответственности, — пояснил замглавы.

Во время заседания также отметили, что из-за ухудшения погодных условий на протяжении последних трех суток подрядная организация перешла на непрерывный график работы. Бригады рабочих трудятся посменно. Объекты улично-дорожной сети и тротуары обрабатываются противогололедными материалами с интервалом в три-четыре часа. Задействовано более 100 единиц техники.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

На утро, 11 декабря текущего года, в городе уже было обработано противогололедными материалами более 600 объектов улично-дорожной сети. Это дороги категории А, Б и другие.

Работы проводились и на особо опасных участках: на 33 мостовых сооружениях и путепроводах, а также на спусках и подъемах. Также обрабатываются тротуары. В общей сложности в борьбе с гололедицей задействовано свыше 2600 уборщиков территорий: из них 2000 — это дворники управляющих компаний и 600 человек — работники по муниципальному контракту.

По словам заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Валентина Кукина, ситуация осложняется продолжительным выпадением осадков в виде ледяного дождя, вследствие чего даже на тротуарах, обработанных реагентом, образуется корка льда.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— В таких случаях ее необходимо очищать вручную. В настоящее время данные работы уже выполняются коммунальными службами, добавил Валентин Кукин.
В городской администрации также обратились к ростовчанам и призвали их соблюдать меры безопасности как на транспорте, так и при ходьбе по тротуарам. Собственникам автотранспортных средств напомнили о дистанции между автомобилями и скоростном режиме, а также о парковках в отведенных местах, ведь оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta сообщала, что до конца текущего года в донской столице обустроят 200 площадок для крупногабаритных отходов. Эту информацию озвучили на планерном совещании в администрации города. Сотрудники Департамента ЖКХ, комитета по охране окружающей среды объявили о результатах исследования более сотни контейнерных площадок. В течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов.

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