Администрация города Ростова взяла борьбу с гололедом на особый контроль

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В процессе заседания у специалистов городской администрации возникли вопросы к работе управляющих компаний. Они отметили недоработку жилищных организаций по противогололедной обработке закрепленных за ними придомовых территорий и дворов.
Как пояснил заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Валентин Кукин, в адрес управляющих компаний уже направлено 204 претензионных материала.
— По всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями своих обязанностей составляются протоколы. Их привлекают к административной ответственности, — пояснил замглавы.
Во время заседания также отметили, что из-за ухудшения погодных условий на протяжении последних трех суток подрядная организация перешла на непрерывный график работы. Бригады рабочих трудятся посменно. Объекты улично-дорожной сети и тротуары обрабатываются противогололедными материалами с интервалом в три-четыре часа. Задействовано более 100 единиц техники.
На утро, 11 декабря текущего года, в городе уже было обработано противогололедными материалами более 600 объектов улично-дорожной сети. Это дороги категории А, Б и другие.
Работы проводились и на особо опасных участках: на 33 мостовых сооружениях и путепроводах, а также на спусках и подъемах. Также обрабатываются тротуары. В общей сложности в борьбе с гололедицей задействовано свыше 2600 уборщиков территорий: из них 2000 — это дворники управляющих компаний и 600 человек — работники по муниципальному контракту.
По словам заместителя главы Администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Валентина Кукина, ситуация осложняется продолжительным выпадением осадков в виде ледяного дождя, вследствие чего даже на тротуарах, обработанных реагентом, образуется корка льда.
— В таких случаях ее необходимо очищать вручную. В настоящее время данные работы уже выполняются коммунальными службами, добавил Валентин Кукин.
В городской администрации также обратились к ростовчанам и призвали их соблюдать меры безопасности как на транспорте, так и при ходьбе по тротуарам. Собственникам автотранспортных средств напомнили о дистанции между автомобилями и скоростном режиме, а также о парковках в отведенных местах, ведь оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.
Ранее RostovGazeta сообщала, что до конца текущего года в донской столице обустроят 200 площадок для крупногабаритных отходов. Эту информацию озвучили на планерном совещании в администрации города. Сотрудники Департамента ЖКХ, комитета по охране окружающей среды объявили о результатах исследования более сотни контейнерных площадок. В течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов.