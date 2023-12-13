В Ростове на обледеневших тротуарах стали играть в хоккей

Следует отметить, что столица Дона до сих пор остается покрытой льдом. Коммунальные службы работают круглосуточно, пытаясь устранить последствия ледяного дождя. Однако, несмотря на все их усилия, они пока не справляются со всеми обледеневшими поверхностями. Ледяной дождь продолжает покрывать поверхность после использования реагентов, пишет «КП-Ростов-на-Дону».