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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Ростове на обледеневших тротуарах стали играть в хоккей

13 декабря 2023, 12:57
Местные жители придумали необычный способ провести время на замерзших дорожках Ростова-на-Дону — они начали играть в хоккей. Фотографии забавы стали появляться в социальных сетях.

Экстремальная погода, хоть и принесла некоторые неудобства, стала поводом для ростовчан найти что-то положительное. Вместо того чтобы сидеть дома, они вышли на улицы, надели коньки и начали играть в хоккей на детских площадках и тротуарах.

Следует отметить, что столица Дона до сих пор остается покрытой льдом. Коммунальные службы работают круглосуточно, пытаясь устранить последствия ледяного дождя. Однако, несмотря на все их усилия, они пока не справляются со всеми обледеневшими поверхностями. Ледяной дождь продолжает покрывать поверхность после использования реагентов, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

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