В Ростове на обледеневших тротуарах стали играть в хоккей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Экстремальная погода, хоть и принесла некоторые неудобства, стала поводом для ростовчан найти что-то положительное. Вместо того чтобы сидеть дома, они вышли на улицы, надели коньки и начали играть в хоккей на детских площадках и тротуарах.
Следует отметить, что столица Дона до сих пор остается покрытой льдом. Коммунальные службы работают круглосуточно, пытаясь устранить последствия ледяного дождя. Однако, несмотря на все их усилия, они пока не справляются со всеми обледеневшими поверхностями. Ледяной дождь продолжает покрывать поверхность после использования реагентов, пишет «КП-Ростов-на-Дону».