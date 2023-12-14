Глава РЭО Буцаев пояснил, как на стоимость продуктов повлияет перезапуск РОП

Денис Буцаев объяснил, что в настоящее время годовая потребность в утилизации составляет около 17,5 миллиона тонн отходов. После введения новых мощностей можно значительно сократить объемы захоронения. По итогам 2022 года на полигоны отвезли 81,4% бытовых отходов. К 2030 году планируется захоранивать не больше половины ТКО. У государства нет цели взимать дополнительный сбор с бизнеса, а в задачу входит снижение объемов упаковки, уменьшение доли захоронения твердых коммунальных отходов и увеличение доли повторного использования сырья.