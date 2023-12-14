Глава РЭО Буцаев пояснил, как на стоимость продуктов повлияет перезапуск РОП

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Некоторые производители резко оценили предложения Минприроды о повышении ставок экологического сбора и нормативов по утилизации для упаковки. Часть представителей бизнеса пугают, что повышение цен на упаковку может привести к росту стоимости товаров. Однако, по словам Дениса Буцаева, ситуация в значительной степени преувеличена и не обоснована, пишет gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО пояснил, что в реальности с расчетом сбора это будет выглядеть так: доля сбора в стоимости товаров составит около 0,5% — не более 40 копеек за упаковку молока. Другой пример: 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, то есть экосбор составит 14 копеек.
По словам Дениса Буцаева, мало кто заметит такие изменения. Он также отметил, что более важной проблемой являются возможные спекуляции недобросовестных производителей и продавцов, которые могут воспользоваться реформой расширенной ответственности производителей в своих интересах и необоснованно повышать цены.
Суть новых правил состоит в переносе ответственности за утилизацию упаковки на производителей. Компании смогут выбирать, каким образом они будут исполнять обязательства по утилизации: заказывать услуги переработки, осуществлять утилизацию самостоятельно или уплачивать экологический сбор в бюджет.
Эксперты, включая аналитиков Российского экологического оператора, учитывали затраты на обращение с отходами: сбор, транспортировку, обработку и утилизацию ТКО. Логика проста: чем больше упаковка подлежит переработке, тем ниже будет экологический сбор.
Все собранные средства будут направлены на развитие утилизационных мощностей, то есть на модернизацию существующих или создание новых объектов для переработки отходов.
Денис Буцаев объяснил, что в настоящее время годовая потребность в утилизации составляет около 17,5 миллиона тонн отходов. После введения новых мощностей можно значительно сократить объемы захоронения. По итогам 2022 года на полигоны отвезли 81,4% бытовых отходов. К 2030 году планируется захоранивать не больше половины ТКО. У государства нет цели взимать дополнительный сбор с бизнеса, а в задачу входит снижение объемов упаковки, уменьшение доли захоронения твердых коммунальных отходов и увеличение доли повторного использования сырья.