Председатель Заксобрания Карелии Шандалович перечислил задачи парламента на 2024 год

«Следующий, 2024 год станет для Законодательного собрания Республики Карелии особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета. В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность. Одно из планируемых направлений работы — усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями. Но, безусловно, главная задача — продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада вопросов», — отметил спикер.