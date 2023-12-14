Председатель Заксобрания Карелии Шандалович перечислил задачи парламента на 2024 год

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Как сообщает karelinform.ru, наступающий год был объявлен главой государства Годом семьи, поэтому основной фокус законодательных инициатив планируется направить на работу с семьями, включая многодетные, развитие и защиту института материнства и детства, на что в первую очередь указал спикер карельского парламента.
Шандалович заявил, что сейчас внимание депутатов Заксобрания сосредоточено на поддержке участников СВО и их близких.
Он пообещал, что власти региона сделают все зависящее от них, чтобы помочь бойцам, которые защищают Россию и борются с нацизмом, а также позаботиться о семьях военнослужащих.
Парламентарий упомянул, что в наступающем году планируется продолжать настройку законодательства и разработку новых решений для стабилизации экономики, наращивать собственные доходы бюджета и обращаться к инвесторам, которые будут открывать новые производственные мощности и трудоустраивать местное население.
«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», — пообещал жителям республики депутат.
Также он упомянул, что в следующем году карельский парламент будет укреплять связи с новыми регионами и их законодательными органами власти. Кроме того, планируется инициировать взаимодействие с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь — с белорусскими коллегами будет утверждаться план мероприятий по выполнению соглашения о сотрудничестве.
«Следующий, 2024 год станет для Законодательного собрания Республики Карелии особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета. В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность. Одно из планируемых направлений работы — усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями. Но, безусловно, главная задача — продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада вопросов», — отметил спикер.