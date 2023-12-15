Фонд «Защитники Отечества» помог бойцу из Алтайского края с реабилитацией на Сахалине

«Это был март 2022 года. Получив приказ, я не колебался — у меня не было сомнений, что это правильно. Я собрал вещи, попрощался с женой и уехал. В ЛНР с товарищами прошел подготовку и боевое слаживание. Затем отправился за ленточку. Во время зачистки одного из сельских поселений нас непрерывно обстреливала артиллерия и пулеметные очереди. Когда оставалось взять последний дом, нас накрыло. Я получил мино-взрывное и пулевое ранения. Поразило шею и позвоночник, не говоря уже об остальном теле. То, что я жив — это чудо», — поделился ветеран СВО.