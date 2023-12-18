Делегация Дона на съезде «ЕР» поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы.

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий Президент.
Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании, верность курсу Президента для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала. Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой ресурс и опыт.
Выступая на Съезде, Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку.
«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для „Единой России“, для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», — считает Владимир Путин.
Он назвал ряд задач, требующих внимания: укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. Он поручил «Единой России» работать с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, а также развивать свою народную программу.
На Съезде работала донская делегация во главе с Губернатором Ростовской области, членом Высшего совета «Единой России» Василием Голубевым.
Как напомнил Василий Голубев, в сравнении с 1990-ми годами Ростовская область сделала большой шаг вперед и сегодня регион трудится на благо России, показывая достойные результаты, например, в агропромышленный комплексе.
«С другой стороны, в последнее время Ростовская область — защитница», — обратил внимание Губернатор, говоря о значимости региона для страны.
Говоря о принятом Съездом решении, Василий Голубев подчеркнул: при содействии Владимира Путина было принято много решений, которые создали условия для динамичного развития Ростовской области.
Как добавил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, Владимир Путин является национальным лидером, он может сплотить народ и уверенно вести страну в любой ситуации.
«И сегодня, когда кандидатура Владимира Владимировича Путина выдвинута на выборах Президента России — партия, безусловно, оказывает ему стопроцентное доверие и поддержку. Мы вместе с Россией, вместе с Президентом. Донская земля всегда была опорой для нашей страны, так будет и впредь», — подчеркнул Александр Ищенко.
ХХI съезд «Единой России» прошёл 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём приняли более 1000 человек со всей страны.