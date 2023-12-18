Делегация Дона на съезде «ЕР» поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для „Единой России“, для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», — считает Владимир Путин.