Лучшие ИТ-преподаватели на Дону получили награды от банка «Центр-инвест»

Учрежденная фондом «Развитие ИТ-образования» премия помогает по достоинству оценить работу преподавателей и их вклад в создание эффективного взаимодействия между образованием и этой сферой. К отбору предпринимателей привлекли работающие в этой отрасли компании, а также учащихся и выпускников.