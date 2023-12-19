Лучшие ИТ-преподаватели на Дону получили награды от банка «Центр-инвест»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Учрежденная фондом «Развитие ИТ-образования» премия помогает по достоинству оценить работу преподавателей и их вклад в создание эффективного взаимодействия между образованием и этой сферой. К отбору предпринимателей привлекли работающие в этой отрасли компании, а также учащихся и выпускников.
Всего награды получили 23 сотрудника, которые трудятся в восьми образовательных учреждениях.
Начальник Управления развития информационных технологий банка «Центр-инвест» Евгений Алехин рассказал, что они являются активными участниками и спонсорами развития ИТ-сферы на Юге страны. По его словам, поддержку получают квалифицированные ИТ-преподаватели, которые обучают молодых специалистов, готовых к вызовам и возможностям цифровой эпохи.
«Мы убеждены, что инвестиции в ИТ-образование сегодня принесут высокие результаты в будущем», — уточнил Евгений Алехин.
Добавим, что банк активно поддерживает развитие образования в сферы информационных технологий. Он помогает развивать таланты и готовить высоко востребованные ИТ-кадры.