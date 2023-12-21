Как на самом деле работают российские коллекторы в XXI веке

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.
Как долговые портфели попадают к коллекторам? Если можно об этом говорить, то какова их стоимость (можно без конкретики, в процентах относительно долга).
Есть два пути. Первый ― так называемая агентская схема, когда кредитор передает в работу проблемные займы коллекторскому агентству и платит ему определенный процент. Второй вариант ― это цессионный договор, когда коллекторское агентство полностью выкупает долги и самостоятельно занимается процессом их взыскания.
Размер комиссионных зависит от того, какой именно продукт передается и на каком сроке просрочки. Здесь есть прямая зависимость: чем «старше» долг, тем выше вознаграждение, которое получает коллектор. С точки зрения его продажи ситуация обратная: портфели со «старыми» долгами стоят ниже, потому что такую задолженность труднее взыскать.
На стоимость портфеля влияют и другие факторы, например, вид долга. Например, банковская задолженность, при средней стоимости долга в 200-300 тыс. руб., будет окупаться дольше, так как человек не может сразу погасить всю сумму. Другое дело — микрозаймы, где средняя стоимость долга значительно меньше. Такие портфели быстрее окупаются, и их цена на рынке выше.
Как отличить реальных коллекторов от мошенников? Какие мошеннические схемы популярны в последние годы и как им противостоять? Возможно ли самостоятельно проверить наличие кредитных долгов?
Каждое профессиональное коллекторское агентство зарегистрировано в реестре ФССП ― в любой момент можно зайти на сайт и проверить. В телефонном разговоре представитель легальной компании обязательно представляется и проговаривает ее полное название. Если сотрудник откажется это сделать, разговор можно прекратить. При возникновении сомнений всегда можно попросить собеседника назвать контактный номер телефона ― он должен принадлежать коллекторскому агентству, это тоже легко проверяется. И самое главное, профессиональный коллектор никогда не перейдет на грубость и угрозы, не прибегнет к психологическому давлению и не будет надоедать звонками.
Понять, что вам звонят нелегальные взыскатели, помогают услуги антиспама, которые предлагают многие сотовые операторы и банки. И подобные программы довольно эффективны. Однако не исключаю, что в этот список могут попасть и контакты легальных компаний. Поэтому всегда лучше перепроверять информацию и не совершать необдуманных действий. Так, например, мошенники могут прислать ссылки для оплаты долга. В этом случае нельзя вводить реквизиты своей карты и подтверждать перевод, сначала убедитесь, что это ресурс легального коллекторского агентства. Правильнее всего ― связаться с ним и узнать подробную информацию о наличии и размере задолженности. Тем более, что сейчас многие компании внедряют интернет-сервисы, позволяющие оплачивать долг. Проверить наличие задолженности можно и через Бюро Кредитных Историй.
Какая ситуация на рынке долговых задолженностей в 2023 году в целом по стране? Стало ли предложений от банков и МФО больше/меньше, долги погашаются быстрее/медленнее? Характеризует ли это как-то экономическую ситуацию в стране?
С точки зрения платежной дисциплины и среднего чека 2023 год мало чем отличается от 2022 года ― данные примерно одинаковые. Единственное, можно отметить, что 2022 год был очень тяжелым для проведения судебного взыскания ― тогда был наложен мораторий, и по судебным решениям до 1 октября никакая исполнительная работа не велась. В 2023 г. такого препятствия не было.
Если говорить о рынке взыскания в целом, то он растет, объемы портфелей становятся больше.