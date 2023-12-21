Центр ЭКО на Сахалине исполнил мечту о материнстве для 37 женщин в 2023 году

«Произошел двойной праздник — после стольких попыток мы с мужем станем родителями двоих деток. Хочется поблагодарить докторов за их заботу и внимательность. Я записалась в „Цветок жизни“, как только увидела новость об его открытии. Весной пришла на первый прием, прошла все подготовительные процедуры. Специалисты порекомендовали немного повременить с подсадкой плода, перенос назначили на 4 декабря. Спустя две недели мы сдали тест на ХГЧ и получили положительный результат», — поделилась жительница Стародубского.