На базе ЮФУ прошло обучение студентов и преподавателей вузов из новых регионов РФ

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 09:51
Учебно-методическое пособие и Модуль разработаны преподавателями и учеными Института истории и международных отношений ЮФУ совместно с экспертами из новых регионов в рамках образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов федерального проекта «Без срока давности».
23 декабря учебно-методическое пособие и модуль прошли апробацию в рамках проектной сессии с участием 81 представителя вузов новых регионов и Ростовской области. 24 декабря Институт истории и международных отношений ЮФУ провел в гибридном формате обучающее мероприятие для преподавателей вузов и членов Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Сертификаты о прохождении обучения получили 100 слушателей.
Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко назвала проект «Без срока давности» и организованные на его материалах мероприятия по историко-патриотическому воспитанию молодежи демонстрацией значимости общественных и гуманитарных наук.
«Временами в мире возникают абсолютно деструктивные и опасные идеологии, такие как нацизм и фашизм XX века или современный неонацизм XXI века. Противопоставить им можно только знание и понимание исторической правды, которая формируется в процессе синергии всех гуманитарных наук. Историки находят факты и аргументы в архивах и на полях былых сражений и преступлений, филологи — в произведениях литературы того времени, конфликтологи и политологи вводят эти факты в актуальный дискурс, журналисты — публикуют в средствах массовой информации, а педагоги и методологи адаптируют под образовательные программы, пишут в учебниках и доводят до молодежи непосредственно путем прямого диалога со студентами и школьниками. Всё университетское сообщество работает как единая команда, когда перед нами стоит настолько важная цель», — поделилась Инна Шевченко.
Инна Константиновна добавила, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области сейчас возвращаются в социальное, языковое и мировоззренческое поле России, при этом особенно близкие и родственные связи у этих территорий именно с Югом России, с которым Донбасс, Запорожье и Херсонщину связывают исторические, культурные и семейные корни, и даже судьба этих регионов в годы Великой Отечественной войны очень похожа на судьбу Ростовской области. И там и там важной вехой в истории остается геноцид мирного населения от рук немецких захватчиков и их пособников, и там и там радостно встречали освободителей — группу советских армий «Юг». Поэтому неудивительно, что соавторами образовательного модуля «Донбасс, Запорожская и Херсонская области во Второй мировой войне» выступили именно историки Южного федерального университета.
Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России, почетный архивист России и вдохновитель проекта «Без срока давности» Елена Малышева подчеркнула недопустимость искажения исторической памяти.
«Нам хорошо известно, что сегодня история используется как оружие. Видя в каком направлении, оно используется нашими некогда „союзниками и друзьями“. За короткое время были полностью переформатированы у населения Украины ощущение исторических реалий, возведены на исторический пьедестал нацистские преступники и преступная идеология нацизма.
Был создан миф, что поражение СССР в войне с нацистской Германией не стало бы катастрофой для Украины и она стала бы аграрной немецкой республикой. Но любой архивист и историк знает, какие планы были записаны в документах Третьего рейха: колонизация территории, аграрная эксплуатация и практически полное уничтожение коренного населения. В новых регионах России при украинской власти выросло целое поколение, от которого эту правду скрывали. Скрывали те преступления, которые совершили нацисты и их украинские пособники в отношении мирного населения.
Мы прекрасно понимаем, что необходимо восстанавливать историческую правду, опираясь на наши общие духовно-нравственные и исторические ценности. Поэтому проект «Без срока давности» чрезвычайно важен для нашего общего будущего», — рассказала Елена Малышева.
Елена Петровна подчеркнула, что проект «Без срока давности» — это не просто сухое изложение исторических фактов, а аргументированное доказательствами концептуальное мировоззрение всех народов России, заключающееся в том, что нацизм — это зло, и оправдывать его нельзя ни в какой форме.
Российский историк, государственный и общественный деятель, кандидат исторических наук Александр Кибовский отметил, что сегодня Россия находится на историческом переломе, который определит развитие всего мира на ближайшие десятилетия.
«Это будущее куется здесь, в Ростове-на-Дону, в стенах Южного федерального университета, потому что недостаточно, чтобы Россия победила своих врагов на поле боя, решающая битва всегда происходит в умах и сердцах людей. Люди с высшим образованием, профессионалы своего дела, которых выпускает ЮФУ, будут первыми, кому доведется нести русскую культуру туда, где много лет господствовала русофобская пропаганда, где вместо страны, которая помнит свою историю, пытались построить искусственное государство по лекалам Третьего рейха», — подчеркнул Александр Кибовский.
Заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала, что город и область гордятся своими вузами, которые не только обучают, но и воспитывают молодежь в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном ключе.
Директор Института истории и международных отношений ЮФУ, председатель Российского исторического общества в Ростовской области Мария Пономарева рассказала, как составлялось методическое пособие «Донбасс, Запорожская и Херсонская области во Второй мировой войне» — это было тесное сотрудничество и соавторство историков из этих регионов и из ЮФУ. Она пожелала преподавателям из новых территорий плодотворной работы и интересного насыщенного знакомства с этим образовательным модулем.
«Наша встреча — это возможность обсудить варианты взаимодействия в культурных и образовательных вопросах, которые волнуют и вузы, и органы власти, и другие организации. К примеру, в Южном федеральном университете действует Историко-патриотический центр — это студенческое объединение, созданное по инициативе самих студентов, но это не значит, что ребята не ждут от нас помощи и координации, ведь именно в нашей власти вывести этот и другие студенческие проекты на федеральный уровень, дать им возможность влиять на культурную жизнь регионов», — поделилась Мария Пономарева.
Обучение преподавателей вузов из новых регионов РФ в стенах ЮФУ продлилось три дня. Инициаторами проекта выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Донской государственный технический университет и Южный федеральный университет при организационном содействии Ассоциации «Я горжусь».