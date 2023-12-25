На базе ЮФУ прошло обучение студентов и преподавателей вузов из новых регионов РФ

Был создан миф, что поражение СССР в войне с нацистской Германией не стало бы катастрофой для Украины и она стала бы аграрной немецкой республикой. Но любой архивист и историк знает, какие планы были записаны в документах Третьего рейха: колонизация территории, аграрная эксплуатация и практически полное уничтожение коренного населения. В новых регионах России при украинской власти выросло целое поколение, от которого эту правду скрывали. Скрывали те преступления, которые совершили нацисты и их украинские пособники в отношении мирного населения.



Мы прекрасно понимаем, что необходимо восстанавливать историческую правду, опираясь на наши общие духовно-нравственные и исторические ценности. Поэтому проект «Без срока давности» чрезвычайно важен для нашего общего будущего», — рассказала Елена Малышева.



Елена Петровна подчеркнула, что проект «Без срока давности» — это не просто сухое изложение исторических фактов, а аргументированное доказательствами концептуальное мировоззрение всех народов России, заключающееся в том, что нацизм — это зло, и оправдывать его нельзя ни в какой форме.



Российский историк, государственный и общественный деятель, кандидат исторических наук Александр Кибовский отметил, что сегодня Россия находится на историческом переломе, который определит развитие всего мира на ближайшие десятилетия.



«Это будущее куется здесь, в Ростове-на-Дону, в стенах Южного федерального университета, потому что недостаточно, чтобы Россия победила своих врагов на поле боя, решающая битва всегда происходит в умах и сердцах людей. Люди с высшим образованием, профессионалы своего дела, которых выпускает ЮФУ, будут первыми, кому доведется нести русскую культуру туда, где много лет господствовала русофобская пропаганда, где вместо страны, которая помнит свою историю, пытались построить искусственное государство по лекалам Третьего рейха», — подчеркнул Александр Кибовский.



Заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова рассказала, что город и область гордятся своими вузами, которые не только обучают, но и воспитывают молодежь в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном ключе.



Директор Института истории и международных отношений ЮФУ, председатель Российского исторического общества в Ростовской области Мария Пономарева рассказала, как составлялось методическое пособие «Донбасс, Запорожская и Херсонская области во Второй мировой войне» — это было тесное сотрудничество и соавторство историков из этих регионов и из ЮФУ. Она пожелала преподавателям из новых территорий плодотворной работы и интересного насыщенного знакомства с этим образовательным модулем.



«Наша встреча — это возможность обсудить варианты взаимодействия в культурных и образовательных вопросах, которые волнуют и вузы, и органы власти, и другие организации. К примеру, в Южном федеральном университете действует Историко-патриотический центр — это студенческое объединение, созданное по инициативе самих студентов, но это не значит, что ребята не ждут от нас помощи и координации, ведь именно в нашей власти вывести этот и другие студенческие проекты на федеральный уровень, дать им возможность влиять на культурную жизнь регионов», — поделилась Мария Пономарева.



Обучение преподавателей вузов из новых регионов РФ в стенах ЮФУ продлилось три дня. Инициаторами проекта выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Донской государственный технический университет и Южный федеральный университет при организационном содействии Ассоциации «Я горжусь».