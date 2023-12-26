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Банк «Центр-инвест» организовал традиционный женский бизнес-завтрак

Банк «Центр-инвест» организовал традиционный женский бизнес-завтрак

26 декабря 2023, 14:58
Фото: Пресс-служба ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Банк «Центр-инвест» организовал традиционный женский бизнес-завтрак
21 декабря 2023 года банк «Центр-инвест» провел традиционный женский бизнес-завтрак, в котором приняли участие свыше 40 талантливых и предприимчивых женщин. В рамках мероприятия представительницы бизнес-сообщества обсуждали социальные и экономические вопросы.

Одним из основных направлений банка «Центр-Инвест» в рамках развития предпринимательства является поддержка женщин в бизнесе. Свыше 10 лет банк реализует программу «Женский бизнес», предоставляя льготные кредиты и организуя совместные встречи для обмена опытом. По состоянию на 1 декабря текущего года выдано 1900 кредитов на сумму 5 012,1 миллиона рублей.

На бизнес-завтраке участницы поделились своими достижениями за последний год, а также рассказали о планах и целях на будущее и нашли новых партнеров для дальнейшего развития своего бизнеса.

Фото: Пресс-служба ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

По словам председателя правления банка «Центр-инвест» Лидии Симоновой, важно не только предоставить финансовую поддержку, но и создать коммуникативную площадку для женщин, на которой они получают знания и полезные навыки, а также мотивацию и вдохновение для успешного продвижения их бизнеса. Лидия Симонова подчеркнула, что банк верит в потенциал и талант своих клиенток и готов помогать им в достижении новых высот.

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