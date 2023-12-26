Банк «Центр-инвест» организовал традиционный женский бизнес-завтрак

По словам председателя правления банка «Центр-инвест» Лидии Симоновой, важно не только предоставить финансовую поддержку, но и создать коммуникативную площадку для женщин, на которой они получают знания и полезные навыки, а также мотивацию и вдохновение для успешного продвижения их бизнеса. Лидия Симонова подчеркнула, что банк верит в потенциал и талант своих клиенток и готов помогать им в достижении новых высот.