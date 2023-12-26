Юрист Корсукова: судья может отказать в иске против Ивлеевой

Однако, по мнению юриста, судья может отклонить этот иск. Юрист Ксения Корсукова пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что закон позволяет взыскать моральную компенсацию в случаях, когда гражданину причинен моральный вред, нарушающий его личные неимущественные права или вредящий его интересам. Однако, судебная практика показывает, что обычно сумма морального вреда не превышает тысячи рублей.