Юрист Корсукова: судья может отказать в иске против Ивлеевой

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
23 человека, включая актера Александра Иншакова, подписали коллективный иск на один миллиард рублей морального вреда против Насти Ивлеевой за проведение «голой вечеринки».
Однако, по мнению юриста, судья может отклонить этот иск. Юрист Ксения Корсукова пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что закон позволяет взыскать моральную компенсацию в случаях, когда гражданину причинен моральный вред, нарушающий его личные неимущественные права или вредящий его интересам. Однако, судебная практика показывает, что обычно сумма морального вреда не превышает тысячи рублей.
Юрист подчеркнула, что ожидать, что суд удовлетворит требование в один миллиард рублей, не стоит. Также есть вероятность, что судья вообще откажет в возмещении морального вреда. В гражданских делах большие суммы редко взыскиваются, обычно это характерно для серьезных уголовных дел.