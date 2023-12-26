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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:10

Юрист Корсукова: судья может отказать в иске против Ивлеевой

Юрист Корсукова: судья может отказать в иске против Ивлеевой

26 декабря 2023, 12:07
Фото: 1MI
Суд может отклонить иск против Насти Ивлеевой о взыскании одного миллиарда рублей морального вреда, так как судебная практика обычно не предусматривает высокие компенсации в гражданских делах.

23 человека, включая актера Александра Иншакова, подписали коллективный иск на один миллиард рублей морального вреда против Насти Ивлеевой за проведение «голой вечеринки».

Однако, по мнению юриста, судья может отклонить этот иск. Юрист Ксения Корсукова пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что закон позволяет взыскать моральную компенсацию в случаях, когда гражданину причинен моральный вред, нарушающий его личные неимущественные права или вредящий его интересам. Однако, судебная практика показывает, что обычно сумма морального вреда не превышает тысячи рублей.

Юрист подчеркнула, что ожидать, что суд удовлетворит требование в один миллиард рублей, не стоит. Также есть вероятность, что судья вообще откажет в возмещении морального вреда. В гражданских делах большие суммы редко взыскиваются, обычно это характерно для серьезных уголовных дел.

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