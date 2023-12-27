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Почти пять тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

Почти пять тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

27 декабря 2023, 10:27
Фото: Midjourney
Корпорация МСП (КМСП) в 2023 году провела встречи с бизнесменами в 80 регионах Российской Федерации.

По информации, представленной генеральным директором корпорации Александром Исаевичем, на очных встречах присутствовали более 3,2 тысячи участников, а еще более 1,6 тысячи предпринимателей подключились к мероприятиям в онлайн-формате.

Данная инициатива стала важной составной частью стратегии Корпорации МСП, ориентированной на активное взаимодействие с субъектами малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор КМСП подчеркнул, что эти встречи дали возможность обсудить актуальные вопросы с каждым предпринимателем. За прошедший год в рамках региональных мероприятий поступило более тысячи обращений, из которых более 600 были рассмотрены и разрешены в рамках мероприятий. Около 400 других вопросов были взяты на проработку сотрудниками Корпорации МСП и ее дочерних структур.

«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — сказал Исаевич.

На встречах с представителями бизнеса в регионах, как отмечается, 77% запросов касались финансовой поддержки. Каждый десятый запрос предпринимателей был связан со сбытом продукции: участием в закупках согласно федеральному закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, продвижением продукции предприятий на полки торговых сетей и запуском «фермерских островков». Также был значительный интерес к сервисам цифровой платформы МСП.РФ, вопросам защиты прав предпринимателей, имущественной поддержки и образовательным программам, реализуемым Корпорацией МСП.

Необходимо напомнить, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Реализацию национального проекта непосредственно координирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Корпорация МСП продолжит активно способствовать развитию сектора малого и среднего предпринимательства в России, обеспечивая бизнес поддержкой на всех этапах его деятельности.

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