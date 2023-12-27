Почти пять тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

Генеральный директор КМСП подчеркнул, что эти встречи дали возможность обсудить актуальные вопросы с каждым предпринимателем. За прошедший год в рамках региональных мероприятий поступило более тысячи обращений, из которых более 600 были рассмотрены и разрешены в рамках мероприятий. Около 400 других вопросов были взяты на проработку сотрудниками Корпорации МСП и ее дочерних структур.