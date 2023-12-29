Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали нужное военному госпиталю оборудование

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко посетили 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.
Депутаты поздравили с наступающими Новым годом и Рождеством медиков и пациентов — бойцов, прибывших на лечение с территории проведения специальной военной операции.
Парламентарии передали госпиталю 30 холодильников, 30 микроволновых печей, 30 телевизоров, а также по 200 кроватей и прикроватных тумбочек. Также находящимся на лечении военнослужащим вручили тысячу подарочных наборов с фруктами и угощениями.
Глава парламента Дона Александр Ищенко отметил, что депутаты работают с госпиталем давно — еще с начала специальной военной операции.
Благодаря помощи парламентариев в прошлом году было приобретено оборудование для операционной, проведен ремонт приемного отделения, а в холлах госпиталя установлена удобная мебель для отдыха военнослужащих.
«Мы будем продолжать работать вместе с нашим военным госпиталем столько, сколько потребуется. Сегодня мы думаем уже о будущих наших контактах, о будущих праздниках. Не за горами День защитника Отечества. Сегодня депутаты получили новые наказы от госпиталя, от врачей, и совершенно точно мы выполним абсолютно все задачи, которые перед нами ставят и военные медики, и наши бойцы», — подчеркнул Александр Ищенко.