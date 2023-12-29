Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали нужное военному госпиталю оборудование

«Мы будем продолжать работать вместе с нашим военным госпиталем столько, сколько потребуется. Сегодня мы думаем уже о будущих наших контактах, о будущих праздниках. Не за горами День защитника Отечества. Сегодня депутаты получили новые наказы от госпиталя, от врачей, и совершенно точно мы выполним абсолютно все задачи, которые перед нами ставят и военные медики, и наши бойцы», — подчеркнул Александр Ищенко.