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Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали нужное военному госпиталю оборудование

Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали нужное военному госпиталю оборудование

29 декабря 2023, 14:42
Фото: Ростовское региональное отделение «Единой России»
Накануне Нового года донские парламентарии доставили холодильники, микроволновые печи, телевизоры, предметы быта и интерьера, а проходящие лечение бойцы получили тысячу подарочных наборов с угощениями.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко посетили 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

Депутаты поздравили с наступающими Новым годом и Рождеством медиков и пациентов — бойцов, прибывших на лечение с территории проведения специальной военной операции.

Парламентарии передали госпиталю 30 холодильников, 30 микроволновых печей, 30 телевизоров, а также по 200 кроватей и прикроватных тумбочек. Также находящимся на лечении военнослужащим вручили тысячу подарочных наборов с фруктами и угощениями.

Глава парламента Дона Александр Ищенко отметил, что депутаты работают с госпиталем давно — еще с начала специальной военной операции.

Благодаря помощи парламентариев в прошлом году было приобретено оборудование для операционной, проведен ремонт приемного отделения, а в холлах госпиталя установлена удобная мебель для отдыха военнослужащих.

«Мы будем продолжать работать вместе с нашим военным госпиталем столько, сколько потребуется. Сегодня мы думаем уже о будущих наших контактах, о будущих праздниках. Не за горами День защитника Отечества. Сегодня депутаты получили новые наказы от госпиталя, от врачей, и совершенно точно мы выполним абсолютно все задачи, которые перед нами ставят и военные медики, и наши бойцы», — подчеркнул Александр Ищенко.

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