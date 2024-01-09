Эксперт рассказала, кого коснется новый налог по вкладам

«В 2023 году максимальная ключевая ставка на 1 декабря составляла 15%. Таким образом, в 2024 году уплатить налог должны будут те, кто получит процентный доход по вкладам свыше 150 000 рублей. Еще раз подчеркну, что налогом облагаются не сами вклады, а только процентный доход по ним, полученный за 2023 год», — отметила она.