Эксперт рассказала, кого коснется новый налог по вкладам

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Как рассказала эксперт в интервью изданию «Подмосковье сегодня», закон, согласно которому проценты по вкладам подлежат налогообложению, вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако в марте 2022-го президент РФ Владимир Путин освободил от налога тех, кто открыл депозиты в 2021 и 2022 годах.
«Это означает, что в 2024 году нашим соотечественникам впервые придется уплатить налог с доходов, полученных по вкладам 2023 года, превышающих установленный лимит. Его размер рассчитывается по формуле: один миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за период определения этого дохода», — пояснила Проданова.
Эксперт рассказала, что для расчета используется максимальная ключевая ставка ЦБ РФ не за каждый день года, а на первое число каждого месяца года.
«В 2023 году максимальная ключевая ставка на 1 декабря составляла 15%. Таким образом, в 2024 году уплатить налог должны будут те, кто получит процентный доход по вкладам свыше 150 000 рублей. Еще раз подчеркну, что налогом облагаются не сами вклады, а только процентный доход по ним, полученный за 2023 год», — отметила она.
Проданова пояснила, что закон распространяется на все вклады и во всех банках, открытых на территории России, за исключением тех, ставка по которым менее 1%, а также эскроу-счетов.
«Ставка налога составит 13% для дохода менее пяти миллионов рублей и 15% для дохода свыше этого порога. Нерезиденты заплатят налог в размере 30%. Под уплату налога попадают не только работающие граждане, но и пенсионеры. Обратите на это внимание», — добавила экономист.
Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года. Рассчитывать его самостоятельно не нужно. Уведомление об оплате будет направлено в личный кабинет налогоплательщика осенью 2024 года.