Количество новостных сайтов с использованием ИИ стремительно растет

Современный человек перегружен информацией и вынужден фильтровать её. Раньше для создания «общественного мнения» требовались люди, которые вступали в общение и убеждали других с помощью большого количества сообщений. Теперь этот процесс автоматизирован, и ИИ позволяет делать его гибким, подстраивая сообщения под конкретного собеседника или группу. Количество таких ботов можно сделать настолько большим, что каждый живой человек будет изолирован от остальных большим количеством искусственных собеседников, объяснил Ермаков.