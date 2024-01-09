Количество новостных сайтов с использованием ИИ стремительно растет

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Вместо 49 таких ресурсов, которые работали без присутствия человека или с минимальным его участием, сейчас в сети уже 614 подобных сайтов.
Эксперты организации NewsGuard, занимающейся отслеживанием дезинформации, сообщили об увеличении количества сайтов с фейковой информацией, созданной с помощью ИИ. Они отмечают, что большинство людей не обладает достаточными навыками для критического анализа информации, что делает рост и распространение таких ресурсов ещё более опасными.
Алексей Ермаков, IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия», выразил своё мнение по этому поводу. Он считает, что такая ситуация с фейками в интернете может привести к изоляции людей, пишет ИА RuNews24.ru.
Современный человек перегружен информацией и вынужден фильтровать её. Раньше для создания «общественного мнения» требовались люди, которые вступали в общение и убеждали других с помощью большого количества сообщений. Теперь этот процесс автоматизирован, и ИИ позволяет делать его гибким, подстраивая сообщения под конкретного собеседника или группу. Количество таких ботов можно сделать настолько большим, что каждый живой человек будет изолирован от остальных большим количеством искусственных собеседников, объяснил Ермаков.
Если виртуальные «собеседники» будут утверждать что-то как истину, то даже критически настроенный человек может начать сомневаться и изменить своё мнение, подстраиваясь к группе. Это удобно для продажи товаров, успешной политической кампании и других целей. Новые технологии управления обществом привели к появлению понятия post-truth, которое является результатом таких действий.