Почти миллион гостей посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

Как отмечается, вновь выставка открыла свои двери 3 января. Первые два дня нового года стали техническими: специалисты обновили ряд экспозиций и подготовились к встрече с маленькими гостями. Например, в павильоне № 2 «Сбер» для детей подготовлена новогодняя программа, в ходе которой они участвовали в мастер-классе по созданию новогоднего мультфильма. Ребята смогли создавать героев, работать над их характерами и диалогами. Затем они создавали анимацию на специальном мультстанке.