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Почти миллион гостей посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

Почти миллион гостей посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

9 января 2024, 14:19
Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости
На протяжении праздничных дней гостями международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стали почти миллион человек.

По словам генерального директора АНО «Выставка достижений „Россия“ Натальи Виртуозовой, впереди посетителей мероприятия ожидает еще больше интересных событий. Кроме того, она уверена, что, осматривая экспозиции, гости чувствуют гордость за нашу страну и причастность к ее достижениям. Об этом пишет gazeta.ru.

«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас», — добавила она.

Как отмечается, вновь выставка открыла свои двери 3 января. Первые два дня нового года стали техническими: специалисты обновили ряд экспозиций и подготовились к встрече с маленькими гостями. Например, в павильоне № 2 «Сбер» для детей подготовлена новогодняя программа, в ходе которой они участвовали в мастер-классе по созданию новогоднего мультфильма. Ребята смогли создавать героев, работать над их характерами и диалогами. Затем они создавали анимацию на специальном мультстанке.

Ярким событием программы выставки стал фестиваль «Русская зима». Мероприятие проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, отражающих единение народов РФ. Кроме того, на территории конного клуба ВДНХ посетители могут посмотреть выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.

В эти дни также проходят парады Дедов Морозов. В столицу России съехались зимние волшебники из разных уголков страны.

5 января жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырехмиллионным гостем выставки. АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации преподнесли девушке подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Дарья намена посетить Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну в сопровождении своих друзей.

#Общество
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