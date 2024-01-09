Почти миллион гостей посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По словам генерального директора АНО «Выставка достижений „Россия“ Натальи Виртуозовой, впереди посетителей мероприятия ожидает еще больше интересных событий. Кроме того, она уверена, что, осматривая экспозиции, гости чувствуют гордость за нашу страну и причастность к ее достижениям. Об этом пишет gazeta.ru.
«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас», — добавила она.
Как отмечается, вновь выставка открыла свои двери 3 января. Первые два дня нового года стали техническими: специалисты обновили ряд экспозиций и подготовились к встрече с маленькими гостями. Например, в павильоне № 2 «Сбер» для детей подготовлена новогодняя программа, в ходе которой они участвовали в мастер-классе по созданию новогоднего мультфильма. Ребята смогли создавать героев, работать над их характерами и диалогами. Затем они создавали анимацию на специальном мультстанке.
Ярким событием программы выставки стал фестиваль «Русская зима». Мероприятие проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, отражающих единение народов РФ. Кроме того, на территории конного клуба ВДНХ посетители могут посмотреть выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.
В эти дни также проходят парады Дедов Морозов. В столицу России съехались зимние волшебники из разных уголков страны.
5 января жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырехмиллионным гостем выставки. АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации преподнесли девушке подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Дарья намена посетить Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну в сопровождении своих друзей.