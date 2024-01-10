Объем производства сельскохозтехники в России увеличился на 19,8%

Однако, начиная с лета 2023 года, введен план по закупке российских и белорусских тракторов с дополнительным финансированием в размере 3,2 млрд рублей от Минпромторга России. Это привело к увеличению поставок сельскохозяйственных тракторов, которые в сентябре 2023 года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 465 единиц.