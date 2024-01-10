Объем производства сельскохозтехники в России увеличился на 19,8%

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Однако большинство видов машин, кроме зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, испытывают сокращение производства. Поставки на российский рынок увеличились на 7,5%, а экспорт вырос на 4,9%, достигнув отметки в 14,9 млрд рублей, пишет ИА RuNews24.ru.
Представители ассоциации отмечают, что основной проблемой для развития отечественного сельского хозяйства стало снижение доходности аграриев. Низкие цены на зерно привели к тому, что многие отложили покупку сельскохозяйственной техники. Кроме того, сокращение финансирования программы субсидирования производства сельскохозяйственной техники также повлияло на снижение отгрузок и производства в России.
Однако, начиная с лета 2023 года, введен план по закупке российских и белорусских тракторов с дополнительным финансированием в размере 3,2 млрд рублей от Минпромторга России. Это привело к увеличению поставок сельскохозяйственных тракторов, которые в сентябре 2023 года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 465 единиц.