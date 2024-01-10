Тренер рекомендовала выбирать после праздников спокойные упражнения в зале

NEWS.ru пишет, что Мария Волынкина рассказала о значимости спокойных тренировок в после недельного перерыва на новогодние праздни. Она посоветовала не начинать сразу с интенсивных тренировок, а предпочтение отдавать спокойным упражнениям. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой, избегая чрезмерной усталости. Особое внимание следует уделить разминке — необходимо разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.