Тренер рекомендовала выбирать после праздников спокойные упражнения в зале

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
NEWS.ru пишет, что Мария Волынкина рассказала о значимости спокойных тренировок в после недельного перерыва на новогодние праздни. Она посоветовала не начинать сразу с интенсивных тренировок, а предпочтение отдавать спокойным упражнениям. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой, избегая чрезмерной усталости. Особое внимание следует уделить разминке — необходимо разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.
После тренировки важно провести заминку — легкую растяжку, которая поможет расслабить мышцы. По словам Волынкиной, при этом важна постепенность, и потребуется около двух недель, чтобы вернуться к прежнему режиму до новогодних праздников.
Также тренер отмечает, что после новогоднего перерыва важно «пережить» три первых тренировки. Если это удастся, то мотивация сохранится, и организм сам захочет вести вас в зал.