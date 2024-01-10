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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тренер рекомендовала выбирать после праздников спокойные упражнения в зале

Тренер рекомендовала выбирать после праздников спокойные упражнения в зале

10 января 2024, 11:13
Фото: Midjourney
Тренер Мария Волынкина рекомендует после перерыва на новогодние праздники начать занятия в зале с легких тренировок.В данный период важно избегать чрезмерной усталости.

NEWS.ru пишет, что Мария Волынкина рассказала о значимости спокойных тренировок в после недельного перерыва на новогодние праздни. Она посоветовала не начинать сразу с интенсивных тренировок, а предпочтение отдавать спокойным упражнениям. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой, избегая чрезмерной усталости. Особое внимание следует уделить разминке — необходимо разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.

После тренировки важно провести заминку — легкую растяжку, которая поможет расслабить мышцы. По словам Волынкиной, при этом важна постепенность, и потребуется около двух недель, чтобы вернуться к прежнему режиму до новогодних праздников.

Также тренер отмечает, что после новогоднего перерыва важно «пережить» три первых тренировки. Если это удастся, то мотивация сохранится, и организм сам захочет вести вас в зал.

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