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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Ошибка в API портала стала причиной проблем с учетом по безработице для россиян

11 января 2024, 15:28
Появилась информация о том, почему россияне уже две недели не могут зарегистрироваться как безработные.

Согласно источнику из интернет-издания «Подмосковье сегодня», начиная с конца декабря многие граждане испытывают проблемы при попытке подать заявление на сайте «Работа России». Вход в учетную запись на портале «Госуслуги» невозможен, так как возникают ошибки. Сервисы, отвечающие за регистрацию, испытывают сбои по всей стране.

Ошибка происходит при попытке войти: либо страница не открывается, либо появляются различные ошибки. Например, система выдает сообщения типа «Система-клиент не имеет права запрашивать получение маркера доступа таким методом» или «Страница не отвечает в течение установленного времени».

Также работодатели, которые обязаны предоставлять информацию о свободных вакансиях, столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет. Проблемы возникают при использовании как телефона, так и компьютера, даже в многофункциональных центрах. На личных приемах сотрудники не могут помочь гражданам. Представители центров занятости объясняют это проведением профилактических работ.

Игорь Бедеров, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, пояснил, что подобные ошибки связаны с нарушением работы программного интерфейса (API) портала.

«API — это способ взаимодействия компьютерных программ друг с другом. В случае с сайтом „Работа России“ что-то не так с API, поэтому никто не может войти через ЕСИА на портал. Другими словами, ЕСИА передает наши данные на портал, но не создается личный кабинет или не удается войти в него», — отметил Бедеров.

По словам эксперта, причины сбоев могут быть различными: от внутренних проблем до атак со стороны хакеров.

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