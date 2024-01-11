Ошибка в API портала стала причиной проблем с учетом по безработице для россиян

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Согласно источнику из интернет-издания «Подмосковье сегодня», начиная с конца декабря многие граждане испытывают проблемы при попытке подать заявление на сайте «Работа России». Вход в учетную запись на портале «Госуслуги» невозможен, так как возникают ошибки. Сервисы, отвечающие за регистрацию, испытывают сбои по всей стране.
Ошибка происходит при попытке войти: либо страница не открывается, либо появляются различные ошибки. Например, система выдает сообщения типа «Система-клиент не имеет права запрашивать получение маркера доступа таким методом» или «Страница не отвечает в течение установленного времени».
Также работодатели, которые обязаны предоставлять информацию о свободных вакансиях, столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет. Проблемы возникают при использовании как телефона, так и компьютера, даже в многофункциональных центрах. На личных приемах сотрудники не могут помочь гражданам. Представители центров занятости объясняют это проведением профилактических работ.
Игорь Бедеров, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, пояснил, что подобные ошибки связаны с нарушением работы программного интерфейса (API) портала.
«API — это способ взаимодействия компьютерных программ друг с другом. В случае с сайтом „Работа России“ что-то не так с API, поэтому никто не может войти через ЕСИА на портал. Другими словами, ЕСИА передает наши данные на портал, но не создается личный кабинет или не удается войти в него», — отметил Бедеров.
По словам эксперта, причины сбоев могут быть различными: от внутренних проблем до атак со стороны хакеров.