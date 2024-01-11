Ошибка в API портала стала причиной проблем с учетом по безработице для россиян

«API — это способ взаимодействия компьютерных программ друг с другом. В случае с сайтом „Работа России“ что-то не так с API, поэтому никто не может войти через ЕСИА на портал. Другими словами, ЕСИА передает наши данные на портал, но не создается личный кабинет или не удается войти в него», — отметил Бедеров.