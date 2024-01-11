Субъектам МСП предложили 50 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес», — пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что доступность льготного финансирования МСП ставят на первое место в своих запросах. Гендиректор КМСП также подчеркнул, что, по информации КМСП и Минэкономразвития, предприятия, получившие финансовую господдержку, в шесть раз реже бывают вынуждены закрыть бизнес после трех лет работы. Год спустя после оформления кредита такие предприятия предоставляют отчеты о более высоких финансовых показателях по сравнению с теми, кто мерой поддержки не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь способна серьезно ускорить развитие сектора МСП и содействовать росту доступности заемного финансирования, подвел итог Исаевич.