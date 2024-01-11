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Субъектам МСП предложили 50 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

Субъектам МСП предложили 50 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

11 января 2024, 08:40
Фото: Midjourney
В соответствии с механизмом «зонтичных» поручительств для малого бизнеса Корпорация МСП довела до банков 25 млрд рублей. Под эти поручительства предприятия смогут оформить в банках-партнерах кредиты на первый квартал 2024 года не менее чем на 50 млрд рублей.

Поручительства можно оформить в 19 банках, для МСП они являются бесплатными, пишет ria.ru.

«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес», — пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что доступность льготного финансирования МСП ставят на первое место в своих запросах. Гендиректор КМСП также подчеркнул, что, по информации КМСП и Минэкономразвития, предприятия, получившие финансовую господдержку, в шесть раз реже бывают вынуждены закрыть бизнес после трех лет работы. Год спустя после оформления кредита такие предприятия предоставляют отчеты о более высоких финансовых показателях по сравнению с теми, кто мерой поддержки не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь способна серьезно ускорить развитие сектора МСП и содействовать росту доступности заемного финансирования, подвел итог Исаевич.

Стоит учесть, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрыть до половины суммы банковского кредита и дают бизнесу возможность рассчитывать на поддержку даже без предоставления требуемого залога. Сумма одного поручительства достигает миллиарда рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм прекрасно работает в случаях, когда предприятию нужны финансы на инвестиционные цели, средства для обеспечения по кредитам малого и среднего бизнеса, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

Механизм «зонтичных» поручительств был создан по распоряжению президента в 2021 году и стартовал в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», курировать который поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

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