Эксперт прогнозирует укрепление рубля до конца весны

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Экономист и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что такая тенденция будет сохраняться до конца весны.
Она отметила, что курс рубля по отношению к доллару будет достаточно стабильным до мая 2024 года и, скорее всего, не превысит 85 рублей. В настоящее время падение валюты происходит из-за обязательств крупных экспортеров по продаже иностранной выручки и окончания сезонного спроса на наличную валюту в новогодние праздники.
Также хорошей стороной для рубля является повышенная ключевая ставка Центробанка, которая составляет 16% годовых, добавила Проданова.
Она отметила, что для граждан, которые не собираются тратить деньги за границей, покупка иностранной валюты не является лучшим вариантом для инвестирования. Спекуляция на курсе в настоящее время менее выгодна, чем, например, открытие депозита.