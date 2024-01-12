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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Эксперт прогнозирует укрепление рубля до конца весны

12 января 2024, 14:17
Курс доллара к рублю снизился. Сегодня утром на Московской бирже его стоимость не превышала 88 рублей, что является минимальным значением с начала ноября 2023 года.

Экономист и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что такая тенденция будет сохраняться до конца весны.

Она отметила, что курс рубля по отношению к доллару будет достаточно стабильным до мая 2024 года и, скорее всего, не превысит 85 рублей. В настоящее время падение валюты происходит из-за обязательств крупных экспортеров по продаже иностранной выручки и окончания сезонного спроса на наличную валюту в новогодние праздники.

Также хорошей стороной для рубля является повышенная ключевая ставка Центробанка, которая составляет 16% годовых, добавила Проданова.

Она отметила, что для граждан, которые не собираются тратить деньги за границей, покупка иностранной валюты не является лучшим вариантом для инвестирования. Спекуляция на курсе в настоящее время менее выгодна, чем, например, открытие депозита.

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