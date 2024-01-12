Эксперт прогнозирует укрепление рубля до конца весны

Она отметила, что курс рубля по отношению к доллару будет достаточно стабильным до мая 2024 года и, скорее всего, не превысит 85 рублей. В настоящее время падение валюты происходит из-за обязательств крупных экспортеров по продаже иностранной выручки и окончания сезонного спроса на наличную валюту в новогодние праздники.