Ростов вошел в ТОП регионов по количеству онлайн-мероприятий на праздниках

Традиционно в последний день года деловая активность пользователей снизилась, 31 декабря жители страны провели на 9% меньше, чем годом ранее. Однако, уже 1 января активность кратно возросла — юзеры провели в 2,5 раза больше мероприятий, чем годом ранее. Активнее всего на каникулах пользователи были 4 и 5 января — в каждый из этих дней прошло более 2000 встреч и вебинаров. А 8 января пользователи начали входить в рабочий режим и провели более 2500 мероприятий.