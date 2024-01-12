Ростов вошел в ТОП регионов по количеству онлайн-мероприятий на праздниках

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как показало исследование, даже во время праздников жители страны продолжали активно проводить рабочие вебинары и учиться. Ростовская область вошла в десятку самых активных регионов страны, в которых больше всего провели онлайн-мероприятий с 31 декабря по 8 января, уступив на юге лишь Краснодарскому краю.
Больше всего онлайн-мероприятий во время новогодних праздников провели в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. На юге в число регионов с наибольшей деловой активностью пользователей страны вошли Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. Самый активный пользователь платформы с 1 по 8 января 2024 года успел провести 176 онлайн-мероприятий.
Традиционно в последний день года деловая активность пользователей снизилась, 31 декабря жители страны провели на 9% меньше, чем годом ранее. Однако, уже 1 января активность кратно возросла — юзеры провели в 2,5 раза больше мероприятий, чем годом ранее. Активнее всего на каникулах пользователи были 4 и 5 января — в каждый из этих дней прошло более 2000 встреч и вебинаров. А 8 января пользователи начали входить в рабочий режим и провели более 2500 мероприятий.