Социолог Мукомель рассказал о перспективах миграционной политики в России

Соглашение о лояльности будет подписываться только теми мигрантами, которые намерены оставаться в России на долгий срок. В то же время, необходимы изменения в существующем законодательстве для предотвращения злоупотреблений со стороны мигрантов и их адаптации к российским нормам и обычаям. МВД и другие правоохранительные органы должны контролировать мигрантов, чтобы каждый из них был виден, как иностранец. Важно помнить, что сектор ЖКХ является наиболее прозрачным и там минимальное количество нелегальных работников. Они зарабатывают достойные деньги и не подвергаются эксплуатации. Однако нужно определиться, чего мы хотим: чтобы мигранты работали для нас или чтобы их не было вообще. Население относится к ним с двоякими чувствами — они нужны, но лучше, чтобы их присутствия не было заметно.