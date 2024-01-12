Социолог Мукомель рассказал о перспективах миграционной политики в России

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:33
Министерство внутренних дел выступило с этой инициативой для исправления ситуации, где мигранты не всегда адаптируются к российскому обществу. Владимир Изявич, руководитель Центра исследований межнациональных отношений ИС РАН, объясняет, что инициатива МВД реализует поручение президента, выданное перед началом пандемии в 2020 году. Законопроект уже прошел все необходимые слушания и готов к представлению в правительство и Государственную Думу, пишет Pravda.Ru.
Соглашение о лояльности будет подписываться только теми мигрантами, которые намерены оставаться в России на долгий срок. В то же время, необходимы изменения в существующем законодательстве для предотвращения злоупотреблений со стороны мигрантов и их адаптации к российским нормам и обычаям. МВД и другие правоохранительные органы должны контролировать мигрантов, чтобы каждый из них был виден, как иностранец. Важно помнить, что сектор ЖКХ является наиболее прозрачным и там минимальное количество нелегальных работников. Они зарабатывают достойные деньги и не подвергаются эксплуатации. Однако нужно определиться, чего мы хотим: чтобы мигранты работали для нас или чтобы их не было вообще. Население относится к ним с двоякими чувствами — они нужны, но лучше, чтобы их присутствия не было заметно.
Изучая советский опыт, можно заметить, что мигранты, приезжавшие в Москву, осознавали свое положение в столице Советского Союза и соответствующим образом вели себя. Адаптация и интеграция являются основным направлением миграционной политики. Необходимо найти баланс между жесткостью и поощрением для тех мигрантов, которые готовы связать свое будущее с Россией и внести свой вклад в развитие страны.