Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы — big data оператора

В эти новогодние каникулы с 5-го по 10-е место среди стран-лидеров по числу путешественников заняли Китай, Германия, Шри-Ланка, Франция, Испания и Италия. Зимой 2022–2023 гг. в десятке лидеров были Германия, Финляндия и неожиданно Монголия. Замыкали список Испания, Франция и Индия. Таким образом, в эти новогодние праздники из рейтинга лидеров выпали Финляндия, Монголия и Индия. Новичками топ-10 оказались Китай, Шри-Ланка и Италия. Любопытно, что Куба в этом году занимает 11-е место в списке.