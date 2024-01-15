Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве провел встречу диаспоры

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В рамках события для гостей была организована выставка национальных костюмов. А также посетителям подавали угощения из местной кухни, сообщает kp.ru. В числе прочего, гости смогли попробовать безалкогольный извар — настоящую изюминку молдавской гастрономии. Украшением вечера стала концертная программа с участием звезд молдавской эстрады.
Гостья мероприятия Раиса Журжиу рассказала, что вечер одним из самых теплых в наступившем году. Он был невероятно насыщенным, но по-дружески уютным. Гости чувствовали себя как дома, в Молдове
Кроме этого, в рамках вечера состоялись традиционные колядки и массовые хороводы с ряженой козой. Взрослых и детей развлекал фокусник-иллюзионист.
Известная молдавская певица Аурика Карай подчеркнула, что организованные культурно-образовательным центром Молдовы Рождественские встречи стали настоящим подарком. По ее словам, это первое такое масштабное мероприятие для молдаван в Москве с подобной атмосферой, и это мнение разделяют многие.
Организаторы мероприятия рассказали, что через такие вечера культурно-образовательный центр Молдовы стремится сохранить культурную идентичность своего народа. Председатель общественного совета центра Елена Хорозова отметила, что Москва была выбрана в качестве первого места проведения из-за большого числа молдаван, проживающих в городе. Центр планирует проводить подобные мероприятия не только в отдельных регионах, но и для всех желающих. В будущем такие встречи будут проводиться в Ярославле, Курске, Туле и других городах России.
Кроме того, сама Елена Хорозова активно сотрудничает с молдавскими общественными организациями в разных регионах России и выступает в качестве организатора ежегодного фестиваля молдавской культуры под названием «Хора на Волге». Это событие проводится в городе Ярославле.
Елена Хорозова также отметила, что в планах Культурно-образовательного центра предусмотрено открытие юридического центра помощи, центра поддержки в кризисных ситуациях, центра трудоустройства и центра поддержки молодежных инициатив, а также организация благотворительных программ.