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Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве провел встречу диаспоры

Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве провел встречу диаспоры

15 января 2024, 11:26
Фото: Культурно образовательный центр Молдовы
Культурно-образовательный центр Молдовы организовал в Москве Молдавские Рождественские встречи, приуроченные к Рождеству и Дню святого Василия, в которых приняли участие свыше двухсот проживающих в столице России молдаван.

В рамках события для гостей была организована выставка национальных костюмов. А также посетителям подавали угощения из местной кухни, сообщает kp.ru. В числе прочего, гости смогли попробовать безалкогольный извар — настоящую изюминку молдавской гастрономии. Украшением вечера стала концертная программа с участием звезд молдавской эстрады.

Гостья мероприятия Раиса Журжиу рассказала, что вечер одним из самых теплых в наступившем году. Он был невероятно насыщенным, но по-дружески уютным. Гости чувствовали себя как дома, в Молдове

Кроме этого, в рамках вечера состоялись традиционные колядки и массовые хороводы с ряженой козой. Взрослых и детей развлекал фокусник-иллюзионист.

Известная молдавская певица Аурика Карай подчеркнула, что организованные культурно-образовательным центром Молдовы Рождественские встречи стали настоящим подарком. По ее словам, это первое такое масштабное мероприятие для молдаван в Москве с подобной атмосферой, и это мнение разделяют многие.

Организаторы мероприятия рассказали, что через такие вечера культурно-образовательный центр Молдовы стремится сохранить культурную идентичность своего народа. Председатель общественного совета центра Елена Хорозова отметила, что Москва была выбрана в качестве первого места проведения из-за большого числа молдаван, проживающих в городе. Центр планирует проводить подобные мероприятия не только в отдельных регионах, но и для всех желающих. В будущем такие встречи будут проводиться в Ярославле, Курске, Туле и других городах России.

Кроме того, сама Елена Хорозова активно сотрудничает с молдавскими общественными организациями в разных регионах России и выступает в качестве организатора ежегодного фестиваля молдавской культуры под названием «Хора на Волге». Это событие проводится в городе Ярославле.

Елена Хорозова также отметила, что в планах Культурно-образовательного центра предусмотрено открытие юридического центра помощи, центра поддержки в кризисных ситуациях, центра трудоустройства и центра поддержки молодежных инициатив, а также организация благотворительных программ.

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