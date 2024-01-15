Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве провел встречу диаспоры

Организаторы мероприятия рассказали, что через такие вечера культурно-образовательный центр Молдовы стремится сохранить культурную идентичность своего народа. Председатель общественного совета центра Елена Хорозова отметила, что Москва была выбрана в качестве первого места проведения из-за большого числа молдаван, проживающих в городе. Центр планирует проводить подобные мероприятия не только в отдельных регионах, но и для всех желающих. В будущем такие встречи будут проводиться в Ярославле, Курске, Туле и других городах России.