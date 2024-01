На новогодних праздниках ростовчане чаще всего слушали саунд трек из «Слова пацана»

Самым популярным треком по количеству прослушиваний на новогодних каникулах у ростовчан стал альбом «Пыяла» с одноименным хитом дуэта АИГЕЛ. В число популярных также вошли кавер-версия песни «На заре» Басты, сборник The Best of Greatest Hits группы Мираж, новый альбом группы Моя Мишель «Из цветов и темноты», который создан в стилистике конца 90-х — начала нулевых. Помимо прочего, в ТОП-10 по популярности у жителей Ростова вошел альбом со звуками для сна. Среди артистов самыми заслушиваемыми у ростовчан стали поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста и группа Король и Шут.