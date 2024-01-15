На новогодних праздниках ростовчане чаще всего слушали саунд трек из «Слова пацана»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
Также ростовские пользователи слушали в праздники и музыку из 90-х.
По данным стриминговой платформы, донская столица вошла в десятку городов, где чаще всего слушали музыку на праздничных выходных. Главным трендом исследуемого периода стала ностальгия по постсоветскому времени — на первые строчки рейтингов вернулись хиты тридцатилетней давности, некоторые из которых зазвучали по-новому благодаря современным исполнителям.
Самым популярным треком по количеству прослушиваний на новогодних каникулах у ростовчан стал альбом «Пыяла» с одноименным хитом дуэта АИГЕЛ. В число популярных также вошли кавер-версия песни «На заре» Басты, сборник The Best of Greatest Hits группы Мираж, новый альбом группы Моя Мишель «Из цветов и темноты», который создан в стилистике конца 90-х — начала нулевых. Помимо прочего, в ТОП-10 по популярности у жителей Ростова вошел альбом со звуками для сна. Среди артистов самыми заслушиваемыми у ростовчан стали поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста и группа Король и Шут.
В ТОП-10 самых популярных альбомов, прослушанных в длинные выходные стали: «Пыяла» АИГЕЛ, «Царица» ANNA ASTI, The Best of Greatest Hits Мираж, «Из цветов и темноты» Моя Мишель, «Давай сбежим» 5УТРА, «Памяти Юры Шатунова» Ласковый май, «На заре» Баста, «Акустический альбом» Король и Шут, «Белый шум» Звуки сна и «Звенит январская вьюга» ANNA ASTI. Десятку самых популярных артистов составили следующие исполнители: ANNA ASTI, Баста, Король и Шут, MACAN, NЮ, АИГЕЛ, Мираж, 5УТРА, а также Ислам Итляшев и Михаил Круг.