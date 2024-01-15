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Published Сегодня, 19:43

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Российские муниципальные служащие приступят к работе в едином цифровом портале

Российские муниципальные служащие приступят к работе в едином цифровом портале

15 января 2024, 19:43
Фото: Пресс-служба всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»
Портал «Муниципалитеты.РФ» обещает стать многофункциональным инструментом, способным упростить повседневные задачи чиновников. Об этом заявлено в ходе презентации на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Новый проект портала, представленный сегодня, подразумевает первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал разработан на основе запросов сотрудников органов власти, высказанных в ходе Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, пишет ТАСС.

Определение ключевых разделов было основано на социологическом исследовании, проведенном головной организацией центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак подчеркнул, что новые цифровые инструменты, предлагаемые порталом, помогут сделать работу муниципальных служащих более эффективной.

Портал представляет собой дополнение к уже существующим сервисам, разработанным при участии ведущих организаций в области муниципального управления, таких как Администрация Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент ресурс включает в себя 8 цифровых инструментов. Например, сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и предоставляет бесплатный доступ к ключевым юридическим материалам, необходимым для работы муниципальных служащих.

Среди других важных инструментов стоит выделить «Муниципальный навигатор», предоставляющий доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки и конкурсов, а также «Муниципальные практики», создающие комьюнити для общения и обмена опытом муниципальных служащих. «Муниципальный диалог» и «Муниципальная академия» также входят в список других важных инструментов портала.

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