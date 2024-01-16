ФОМС: Возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год расширены

Также в области специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая онкологию и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема оказания помощи. Например, на 2024 год запланирован 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в предыдущем году.