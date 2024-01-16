ФОМС: Возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год расширены

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
В рамках программы предусмотрено увеличение расходов на все виды бесплатной медпомощи, включая профилактические осмотры, реабилитацию и стационарное лечение.
Порядок проведения диспансеризации получил новые регламенты, особое внимание уделено заботе о здоровье граждан репродуктивного возраста и семей с детьми. Также предоставлено внеочередное медицинское обслуживание ветеранам боевых действий. Консультирование медицинским психологом для комплексной оценки здоровья впервые включено в программу за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет РИА «Новости».
В текущем году достигнут наибольший рост субвенции за последние пять лет — он составил 373,2 млрд рублей (113,6%). Подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС увеличен на 13,3% по сравнению с 2023 годом.
Изменена структура расходов — наибольший прирост в 17% направлен на первичную медико-санитарную помощь. Увеличены объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях на более чем 5%. Затраты на базовую программу ОМС в федеральных медицинских организациях увеличены на 13,6%.
Программа госгарантий предусматривает более 100 млн профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций, что на 15 млн больше, чем в 2023 году.
Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что акцент на профилактике помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни. Прохождение диспансеризации позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, обеспечивая более эффективное лечение. Увеличение объемов профилактической помощи остается одним из приоритетов.
Также в области специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая онкологию и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема оказания помощи. Например, на 2024 год запланирован 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в предыдущем году.