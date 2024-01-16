Самые опасные типы одежды, раскрытые стилистом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Например, брюки из экокожи с флисовым подкладом являются опасным выбором, по словам эксперта. В таких брюках человек начинает чувствовать дискомфорт, потение, особенно в закрытых помещениях. Эксперт рекомендует выбирать изделия из экокожи с тонким хлопковым подкладом, но отмечает, что они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также обувь, которая давит на пальцы или не соответствует размеру, может быть вредной. Многие люди полагают, что обувь разносится и носят ее на плотном носке, в надежде, что она подстроится под их ноги. Однако это ошибочное представление. Неподходящая обувь может нанести вред здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь по размеру, и в некоторых случаях даже брать на размер больше.
Неправильно подобранное нижнее белье также может стать проблемой, добавила Дзыбова.