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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Самые опасные типы одежды, раскрытые стилистом

16 января 2024, 12:29
Подбор неподходящей одежды может не только испортить впечатление о вас, но и негативно сказаться на вашем здоровье. Об этом рассказала персональный стилист Анастасия Дзыбова.

Например, брюки из экокожи с флисовым подкладом являются опасным выбором, по словам эксперта. В таких брюках человек начинает чувствовать дискомфорт, потение, особенно в закрытых помещениях. Эксперт рекомендует выбирать изделия из экокожи с тонким хлопковым подкладом, но отмечает, что они встречаются реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также обувь, которая давит на пальцы или не соответствует размеру, может быть вредной. Многие люди полагают, что обувь разносится и носят ее на плотном носке, в надежде, что она подстроится под их ноги. Однако это ошибочное представление. Неподходящая обувь может нанести вред здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь по размеру, и в некоторых случаях даже брать на размер больше.

Неправильно подобранное нижнее белье также может стать проблемой, добавила Дзыбова.

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