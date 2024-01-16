Самые опасные типы одежды, раскрытые стилистом

Также обувь, которая давит на пальцы или не соответствует размеру, может быть вредной. Многие люди полагают, что обувь разносится и носят ее на плотном носке, в надежде, что она подстроится под их ноги. Однако это ошибочное представление. Неподходящая обувь может нанести вред здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Стилист советует сразу выбирать обувь по размеру, и в некоторых случаях даже брать на размер больше.