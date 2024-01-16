Специалист Роскачества не рекомендует заряжать смартфон всю ночь

По его мнению, не рекомендуется заряжать смартфон всю ночь, особенно если он закрыт подушкой, и доводить заряд до 100%. По словам эксперта, наилучшим вариантом является поддержание заряда на уровне от 20% до 80%. Рекомендуется подключать телефон к зарядке, когда заряд опустится ниже 50%, но отключать зарядное устройство до достижения полного заряда. Заряжать устройство на всю ночь не рекомендуется, пишет ИА RuNews24.ru.