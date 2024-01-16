Специалист Роскачества не рекомендует заряжать смартфон всю ночь

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По его мнению, не рекомендуется заряжать смартфон всю ночь, особенно если он закрыт подушкой, и доводить заряд до 100%. По словам эксперта, наилучшим вариантом является поддержание заряда на уровне от 20% до 80%. Рекомендуется подключать телефон к зарядке, когда заряд опустится ниже 50%, но отключать зарядное устройство до достижения полного заряда. Заряжать устройство на всю ночь не рекомендуется, пишет ИА RuNews24.ru.
Кузьменко также подчеркивает важность обеспечения «дыхания» устройства и отвода тепла во время зарядки, поэтому не стоит его накрывать чем-либо, включая подушку.
Важно использовать оригинальные зарядные устройства, поскольку низкокачественные шнуры, портативные аккумуляторы и зарядные чехлы могут привести к поломке устройства или неправильной работе. Эксперт отмечает, что более 70% случаев возгорания iPhone связано с использованием поддельных зарядных устройств.
Кузьменко также подчеркивает необходимость соответствия параметров силы тока зарядного устройства техническим характеристикам смартфона. Несовпадение может повредить аккумулятор, особенно если контроллер заряда на устройстве выходит из строя.
Эксперт предупреждает, что неисправности в контроллере заряда могут привести к излишнему расходу ресурсов аккумулятора, в результате чего он может раздуться, потерять герметичность и даже вызвать пожар.