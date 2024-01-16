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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

ЦБ рассказал о мерах по борьбе с комиссиями для застройщиков

16 января 2024, 12:43
В пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО сообщили о возможном росте цен на жилье из-за изменений в условиях выдачи льготной ипотеки.

С начала года требования к таким кредитам стали строже: первоначальный взнос увеличился до 30%, а количество правительственных субсидий было сокращено. В ответ на это, банки начали брать комиссию с застройщиков при выдаче ипотечных кредитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако в ЦБ отметили, что такие комиссии создают риски и могут привести к негативным последствиям. Они сказали, что выдача льготных кредитов только тем застройщикам, которые платят комиссию, может привести к уменьшению прозрачности, ослаблению конкуренции и увеличению разрыва между стоимостями жилья на первичном и вторичном рынке. Представители регулятора считают, что это несет риски для ипотечных заемщиков.

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