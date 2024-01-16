ЦБ рассказал о мерах по борьбе с комиссиями для застройщиков

Однако в ЦБ отметили, что такие комиссии создают риски и могут привести к негативным последствиям. Они сказали, что выдача льготных кредитов только тем застройщикам, которые платят комиссию, может привести к уменьшению прозрачности, ослаблению конкуренции и увеличению разрыва между стоимостями жилья на первичном и вторичном рынке. Представители регулятора считают, что это несет риски для ипотечных заемщиков.