Центробанк назвал способы борьбы с комиссиями застройщиков

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В начале года требования к льготным кредитам на покупку жилья стали более строгими: первоначальный взнос увеличился до 30%, а количество субсидий от правительства было сокращено. В ответ на это банки приняли решение взимать комиссию с застройщиков при выдаче ипотеки в рамках государственной поддержки, чтобы компенсировать свои потери.
Однако представители Центрального банка отметили, что, несмотря на изменения в условиях получения льготной ипотеки, такие сделки остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий с девелоперов создает риски, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению регулятора, выдача льготных кредитов на покупку жилья только тем застройщикам, которые выплачивают комиссию, может привести к уменьшению прозрачности, ослаблению конкуренции и увеличению разрыва между рынками первичной и вторичной недвижимости. Комиссии, в итоге, могут быть добавлены застройщиками на цены, что повлечет увеличение стоимости жилья.
Представители Банка России считают, что такая ситуация несет риски для ипотечных заемщиков. Для того, чтобы избежать системных рисков, Центральный банк будет проверять корректность оценки справедливой стоимости ипотечного залога со стороны банков. Также будут предусмотрены повышенные требования к капиталу банков при выдаче кредитов с низким уровнем обеспечения залогом.