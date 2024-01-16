Центробанк назвал способы борьбы с комиссиями застройщиков

В начале года требования к льготным кредитам на покупку жилья стали более строгими: первоначальный взнос увеличился до 30%, а количество субсидий от правительства было сокращено. В ответ на это банки приняли решение взимать комиссию с застройщиков при выдаче ипотеки в рамках государственной поддержки, чтобы компенсировать свои потери.