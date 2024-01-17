Россиянам назвали способы погашения долгов с помощью налогового вычета

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как пишет NEWS.ru, Чаплин рассказал, что в 2020 году начали действовать правила, в соответствии с которыми налогоплательщики имеют право погасить долг по имущественным налогам за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ в связи с получением налогового вычета. Зачет переплаты производится независимо от вида налога, причем эта процедура происходит как по решению налогового органа, так и по заявлению налогоплательщика.
По словам депутата, погасить таким способом задолженность не могут граждане, имеющие большой долг перед государством. При этом он пояснил, что речь идет не об НДФЛ, а о налогах за транспортное средство, недвижимость или землю. Получить обычный налоговый вычет граждане могут через сайт «Госуслуги».
Для этого необходимо подать заявление на получение налогового вычета, а после перечисления суммы оплатить ей квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом парламентарий отметил, что в 2024 году лимиты на налоговые вычеты были увеличены: образование, лечение, медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Относительно недвижимости, вернуть можно будет не больше 260 тысяч рублей, подытожил Чаплин.