Россиянам назвали способы погашения долгов с помощью налогового вычета

Для этого необходимо подать заявление на получение налогового вычета, а после перечисления суммы оплатить ей квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом парламентарий отметил, что в 2024 году лимиты на налоговые вычеты были увеличены: образование, лечение, медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Относительно недвижимости, вернуть можно будет не больше 260 тысяч рублей, подытожил Чаплин.