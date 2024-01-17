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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Россиянам назвали способы погашения долгов с помощью налогового вычета

Россиянам назвали способы погашения долгов с помощью налогового вычета

17 января 2024, 10:51
Фото: Midjourney
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что граждане России имеют право погасить долги путем зачета налоговой переплаты. По его словам, в 2020 году начали действовать нормы, в соответствии с которыми россияне получили возможность за счет излишне уплаченного НДФЛ избавиться от обязательств.

Как пишет NEWS.ru, Чаплин рассказал, что в 2020 году начали действовать правила, в соответствии с которыми налогоплательщики имеют право погасить долг по имущественным налогам за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ в связи с получением налогового вычета. Зачет переплаты производится независимо от вида налога, причем эта процедура происходит как по решению налогового органа, так и по заявлению налогоплательщика.

По словам депутата, погасить таким способом задолженность не могут граждане, имеющие большой долг перед государством. При этом он пояснил, что речь идет не об НДФЛ, а о налогах за транспортное средство, недвижимость или землю. Получить обычный налоговый вычет граждане могут через сайт «Госуслуги».

Для этого необходимо подать заявление на получение налогового вычета, а после перечисления суммы оплатить ей квитанции за жилищно-коммунальные услуги. При этом парламентарий отметил, что в 2024 году лимиты на налоговые вычеты были увеличены: образование, лечение, медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Относительно недвижимости, вернуть можно будет не больше 260 тысяч рублей, подытожил Чаплин.

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