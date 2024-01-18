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Бахрейн присоединился к декларации по сохранению популяции кречета

Бахрейн присоединился к декларации по сохранению популяции кречета

18 января 2024, 14:44
Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, ОАЭ, Монголия и Бахрейн подписали Декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета — редкой птицы семейства соколиных.

Документ приняли во Владивостоке в рамках международного форума «День сокола», который впервые прошел во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме. Оператором мероприятий выступил Фонд Росконгресс, пишет 56orb.ru.

В 2022 году по поручению президента РФ был создан соколиный центр «Камчатка». Одна из его ключевых задач — развитие международного сотрудничества в области защиты редких птиц. Реализация программы улучшит биоразнообразие Дальнего Востока.

Сообщается, что маточное поголовье птиц было представлено Объединенными Арабскими Эмиратами. Арабские партнёры неоднократно приезжали в нашу страну для обмена опытом с российскими коллегами. Более того, центр использует лучшие наработки других государств.

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что общие проекты с арабскими партнерами укрепляют дружеские отношения между государствами. Сохранение популяции кречетов — это один из таких проектов.

Декларация была принята по инициативе России. Она станет ещё одним барьером, стоящим перед браконьерами и теми, кто незаконно продает редких птиц.

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