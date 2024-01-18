Бахрейн присоединился к декларации по сохранению популяции кречета

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Документ приняли во Владивостоке в рамках международного форума «День сокола», который впервые прошел во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме. Оператором мероприятий выступил Фонд Росконгресс, пишет 56orb.ru.
В 2022 году по поручению президента РФ был создан соколиный центр «Камчатка». Одна из его ключевых задач — развитие международного сотрудничества в области защиты редких птиц. Реализация программы улучшит биоразнообразие Дальнего Востока.
Сообщается, что маточное поголовье птиц было представлено Объединенными Арабскими Эмиратами. Арабские партнёры неоднократно приезжали в нашу страну для обмена опытом с российскими коллегами. Более того, центр использует лучшие наработки других государств.
Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что общие проекты с арабскими партнерами укрепляют дружеские отношения между государствами. Сохранение популяции кречетов — это один из таких проектов.
Декларация была принята по инициативе России. Она станет ещё одним барьером, стоящим перед браконьерами и теми, кто незаконно продает редких птиц.